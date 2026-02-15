Slušaj vest

Takmičenje "Pinkove zvezde" otkako je počelo da se emituje ne može da prođe bez skandala i svađa među žirijem, a ovaj put je Dragomir Despić Desingerica uspeo da, sem Jelene Karleuše, iznervira i voditeljku Bojanu Lazić.

Naime, nakon nastupa Milorada Vasića, došlo je do nesuglasica između Dragomira Despića Desingerice i Jelene Karleuše, jer nisu mogli da se usaglase ko će prvi da komentariše kandidata.

Desingerica nije odustajao od toga da prvi govori, zbog čega je voditeljka Bojana Lazić odustala od najave kandidata, te otišla sa bine.

- Despić će da vodi program - rekla je Bojana i sela na mesto.

- Niko ti nije dao reč - rekla je Jelena Desingerici, koji je sve vreme pokušavao da dođe do reči.

- Vokalno mi je prijalo sve, ali tvoj nastup i prezentovanje je jezivo, kao da vučeš kateter, nema emocija - rekao je Desingerica.

- Kandidat se najavljuje pre komentara žirija - navela je voditeljka.

Potom su Zorica, kao mentorka, i njen kandiat Milorad seli na binu da odmore dok se oni dogovore ko će prvi da komentariše.

- Je l' si ti čuo nekad za džentlmena, da me pustiš kao damu da prva kažem nešto - rekla je Jelena, nakon čega je Desingerica seo.

- Evo, je l' je pustio? - rekla je Viki.

- Zbog čega ti Viki toliko zastupaš ovog ćelavog, šta se ti mešaš, niti je maloletan, niti mutav - rekla je Zorica.

- Je l' te pustio Jelena? - pitala je Viki.

- Nisam ja ovca da me pušta, ja sam tražila da bude džentlmen - rekla je Jelena.

- Ti si sad puštena riba - rekao je Desingerica.

- Možda mu je Viki postala staratelj - naveo je Bosanac.

- Kao za Britni Spirs, neuračunljiva Britni Spirs ima staratelja - dodala je Jelena.