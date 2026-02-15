Slušaj vest

Pevačica Aleksandra Prijović održala je sinoć koncert u Nemačkoj, a u javnosti se digla velika prašina zbog peha pevačice. Naime, ona je se u jednom momentu saplela i pala na bini.

Prijovićka je stigla bez trunke šminke sa tamnim naočarima za sunce, dok je bila u kežual izdanju.

Na pitanje novinara da li joj je suprug Filip Živojinović nedostajao, Prija je kratko poručila: "Pa tu je Filip".

Pevačica je na nastupu doživela manji peh, kada je u jednom trenutku pala. Ona je okupljenim novinarima otkrila kako se oseća.

"Pala sam, dobro sam zviznula"

- Pala sam, dobro sam zviznula, iznenada. Zbunila sam se u trenutku, odjednom sam se našla na podu, zapela sam za tepih ili za pantalone stvarno ne znam. Dobro je nije ništa strašno kako je moglo da bude. Pisali su mi moji, mama je prva videla, kaže elegantno si pala. Malo me boli koleno, ništa strašno - rekla je Prija, pa otkrila kako će provesti dan.

- Sa decom jedva čekam da dođem kući - kazala je Prija, pa otkrila da li su ona i Filip nešto poklonili jedno drugom za Dan zaljubljenih.

- Mi stalno kupujemo poklone jedno drugom, ne mora da bude neki poseban datum da bismo kupovali poklone, rekla je ona, pa priznala da joj je bilo teško da ostavi decu kod kuće.

Aleksandra Prijović stigla u Beograd sa nastupa Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

- Bilo mi je teško da ostavim decu kod kuće, ali mora da se radi, rekla je Prija, te prokomentarisala zašto nosi naočare.

- Iskreno da vam kažem ni ja ne volim kada sletim pa stavim naočare, zato što ni vi nemate naočare, pa da vas gledam u oči., ali bolje da me ne vidite sada. Nisam se naspavala, pa evo skinuću pa kako god da izgledam.