Vladimir Vuksanović došao je sa Tajlanda sa svojom porodicom u Beograd. On je javnosti poznat kao bivši verenik Nataše Bekvalac, ali i nekadašnji momak Svetlane Cece Ražnatović.

On se 2023. godine oženio sa zgodnom Latinoamerikankom Dahianom sa kojom ima dete. Oni su uživali na egzotičnoj destinaciji, odakle je manekenk redovno objavljivao fotografije.

1/4 Vidi galeriju Vlada Vuksanović stigao u Beograd Foto: MONDO/Đorđe Milošević

Inače, Vlada je počeo da objavljuje slike sa ovom lepoticom u septembru 2018. godine, dok je bio u Grčkoj, ali se smatra da su još pre toga počeli da se zabavljaju.