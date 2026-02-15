Slušaj vest

Vladimir Vuksanović došao je sa Tajlanda sa svojom porodicom u Beograd. On je javnosti poznat kao bivši verenik Nataše Bekvalac, ali i nekadašnji momak Svetlane Cece Ražnatović.

On se 2023. godine oženio sa zgodnom Latinoamerikankom Dahianom sa kojom ima dete. Oni su uživali na egzotičnoj destinaciji, odakle je manekenk redovno objavljivao fotografije.

Vlada Vuksanović stigao u Beograd  Foto: MONDO/Đorđe Milošević

Inače, Vlada je počeo da objavljuje slike sa ovom lepoticom u septembru 2018. godine, dok je bio u Grčkoj, ali se smatra da su još pre toga počeli da se zabavljaju.

Vlada je bio sa mnogim srpskim lepoticama, naročito nakon što se proslavio u rijalitiju "Survajver". Nakon toga je kratko bio u vezi sa Cecom Ražnatović, a potom se zabavljao i sa Natašom Bekvalac. Njih dvoje su se i verili, ali ljubav nije potrajala.

kurir.rs/mondo

