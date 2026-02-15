Kako je sve vreme padala kiša, one su pojurile da što pre dođu do automobila, a pevačica je kratko poručila da je sve u redu, da su dobro i da žure.
USLIKALI SMO MARIJU ŠERIFOVIĆ SA SINOM MARIOM NA AERODROMU: Pevačica projurila do automobila, mama Verica teglila kofere (PAPARACO)
Pevačica Marija Šerifović sletela je danas na beogradski aerodrom sa naslednikom Mariom i majkom Vericom. Marija je sve vreme nosila sina Marija u rukama, dok je Verica pomagala oko kofera.
Kako je sve vreme padala kiša, one su pojurile da što pre dođu do automobila, a pevačica je kratko poručila da je sve u redu, da su dobro i da žure.
Marija je nosila jaknu i naočare na licu, a Verica je imala vezanu kosu.
Slavlje u njihovom domu
Podsetimo, pre nekoliko dana pevačica je proslavila zajedno sa sinom rođendan njihovog kućnog ljubimca. Ona je objavila video na kome se vidi kako Mario svira instument, a u opisu je napisala:
"Srećan rođendan Hak", stajalo je u njenim objavama.
