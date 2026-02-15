Slušaj vest

Danas je najtužniji dan za porodicu pevača Armana Morankića - njegov sin Erdoan Morankić (23) tragično je preminuo u četvrtak, 12. februara, u nesreći u Sarajevu, kada je tramvaj izleteo iz šina.

Neutešna porodica, rodbina, prijatelji, kolege, profesori, ali i mnogi građani Sarajeva, danas će se oprostiti od mladog Erdoana i ispratiti ga do večne kuće.

Ožalošćeni otac Arman Morankić oglasio se objavom umrlice u kojoj je naveo:

- Duboko ožalošćeni baveštavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi Erdoan preselio na ahiret dana 12.02.2026. u 23-oj godini života. Dženaza će se obaviti u nedelju, 15.02.2026. godine posle podne namaza u 12.25 sati ispred džamije na Ivicima. Ukop će se obaviti na mezarju Meraje u Brčkom.

Erdoan Morankić
Erdoan Morankić Foto: Printscreen

U opisu je poručio kratko: "Tuga do neba".

Život mladog studenta Akademije likovnih umetnosti tragično je ugašen u trenutku kada je tramvaj, krećući se od Železničke stanice prema Baščaršiji, izleteo iz šina, prošao kroz tramvajsko stajalište i završio na saobraćajnici.

Erdoan je bio talentovani umetnik, a prošle godine je organizovao svoju prvu samostalnu izložbu pod nazivom "Da l’ je laž tajna ili je tajna laž?", koja je održana u Sarajevu. Njegova prerana smrt potresla je kolege, profesore i prijatelje, koji se emotivnim rečima opraštaju od njega.

Ne propustiteStars"DA MI JE DA VRATIM VREME" Srceparajuća poruka pevača čiji je sin poginuo u Sarajevu slama svačije srce, a fotka tera suze na oči
Erdoan Morankić otac pogjnulog momka u Sarajevu
StarsOVAKO JE PEVAČ ČIJI JE SIN POGINUO U STRAVIČNOJ NESREĆI U SARAJEVU GOVORIO O RATU: Jedan san mu nikada neće biti ostvaren, a evo šta je rekao o estradi
20231026-11-12-53prekinuto-snimanje-nikad-nije-kasno-evo-zasto-1.jpg
StarsDEČKO KOJI JE POGINUO U SARAJEVU JE SIN PEVAČA IZ "NIKAD NIJE KASNO": Došao da ostvari snove za svoju budućnost
Dečko koji je poginuo u Sarajevu je sin pevača