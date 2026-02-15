Slušaj vest

Danas je najtužniji dan za porodicu pevača Armana Morankića - njegov sin Erdoan Morankić (23) tragično je preminuo u četvrtak, 12. februara, u nesreći u Sarajevu, kada je tramvaj izleteo iz šina.

Neutešna porodica, rodbina, prijatelji, kolege, profesori, ali i mnogi građani Sarajeva, danas će se oprostiti od mladog Erdoana i ispratiti ga do večne kuće.

Ožalošćeni otac Arman Morankić oglasio se objavom umrlice u kojoj je naveo:

- Duboko ožalošćeni baveštavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi Erdoan preselio na ahiret dana 12.02.2026. u 23-oj godini života. Dženaza će se obaviti u nedelju, 15.02.2026. godine posle podne namaza u 12.25 sati ispred džamije na Ivicima. Ukop će se obaviti na mezarju Meraje u Brčkom.

Erdoan Morankić Foto: Printscreen

U opisu je poručio kratko: "Tuga do neba".

Život mladog studenta Akademije likovnih umetnosti tragično je ugašen u trenutku kada je tramvaj, krećući se od Železničke stanice prema Baščaršiji, izleteo iz šina, prošao kroz tramvajsko stajalište i završio na saobraćajnici.