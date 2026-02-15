BOBAN RAJOVIĆ ČESTITAO POGREŠNOJ KOLEGINICI ROĐENJE SINA: Pevač pomešao dve Milice, sad progovorio o PEHU (VIDEO)
Boban Rajović usnimljen je na beogradskom aerodromu, a tom prilikom je otkrio zbog čega je čestitao Milici Pavlović rođenje sina, kad je majka postala Milica Todorović.
"Pavlovićka je crkla od smeha"
"Ja sam i jednoj i drugoj čestitao. Ne znam šta mi je bilo. Ja sam Milici Todorović čestitao, napisao joj: 'Mico, nek je živ i zdrav'. Onda sam istu tu poruku kopirao i poslao Milici Pavlović. I jedna i druga su odgovorile, samo što je Pavlovićka crkla od smeha i rekla da sam joj ulepšao dan. Vrlo spontano i duhovito", rekao je Boban kroz osmeh.
Milica Pavlović o poruci
Podsetimo, o ovoj situaciji je govorila Milica Pavlović pre nedelju dana:
- Kada se porodila Milica, čestitala sam joj tad dan. Sutradan, ujutru, krenula sam na pilates, oko pola 9 ujutru i stiže meni poruka od kolege Bobana Rajovića. Kaže: 'Mile moj, srećno ti rođenje deteta, da si živa zdrava..'. Ja pešačim i smejem se, gledam da li je promašio profil.
- Odgovorila sam mu glasovnom porukom, rekla sam mu: 'Bobane, hvala ti puno, ulepšao si mi jutro, verovatno i dan, ali ja se nisam porodila. Nažalost, još uvek nisam majka, promašio si totalno', na šta je on odgovorio: 'Koja sam ja budala'. Ma šou, Boban je strašno šarmantan. Ja ću uvek kad mi neko pomene Milicu Todorović i dete, da se setim ovoga, stvarno je hit", rekla je ona.
