Slušaj vest

Pevačica Viki Miljković boravila je sa svojom porodicom u Dubaiju, a ih je usnimila na beogradskom aerodromu.

Viki je sletela zajedno sa suprugom Draganom Taškovićem Tašketom i Nerminom Handžićem, dok svog sina Andreja nije mogla da pronađe.

Sin Viki Miljković se krije od medija: Stigli iz Dubaija, pevačica ga trazi po aerodromu Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Ona ga je zvala na telefon da proveri gde se trenutno nalazi, dok se Andrej stidljivo krio od fotoreportera. Ipak, naša kamera je uspela da usnimi jedinca poznate pevačice.

Na kraju je naslednika pozvala telefonom, a on joj je rekao da je sa Nerminom ušao u taksi.