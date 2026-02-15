ANĐELA ĐURIČIĆ PRVI PUT U JAVNOSTI POSLE RASKIDA SA GASTOZEM! Volela bih da me neko voli, ali... (VIDEO)
Anđela Đuričić progovorila je o raskidu sa Nenadom Marinkovićem Gastozem. Ona ne krije da joj je krivo, ali i da je zavolela život, uprkos bolnom raskidu.
- Uvek sam cvetala, ne samo posle raskida. Najlepši smo svakako kad smo zaljubljeni. Volim da me neko voli i da ja volim nekoga, ali dobro, Bože moj. Ljudi se sastaju i rastaju, zavolela sam iskreno život u poslednjih par godina i sada dajem maksimum da mi bude najbolje. Može da se ostane prijatelj posle raskida, da se ispijaju kafe sad svakog dana ne, ali da se ostane u normalnom odnosu, svakako da da. Mislim da je iskustvo to što me je navelo da na stvari gledam kako treba - rekla je Anđela, nasmejana, pa otkrila da li ulazi u Elitu 9.
- Sada u 'Ellitu 9'? Ne, sada zaista ne. Imam svoje planove, a i već je 15. februar. Ne znam za sledeću sezonu. Neću da kažem nikada. Tako sam jednom rekla, više ne govorim to", rekla je ona na šta se novinar nadovezao i pitao da li čeka ponudu:
- Nemoj tako da se zezaš, roditelji će me ubiti - rekla je Anđela.
kurir.rs/mondo