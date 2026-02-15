Slušaj vest

Anđela Đuričić progovorila je o raskidu sa Nenadom Marinkovićem Gastozem. Ona ne krije da joj je krivo, ali i da je zavolela život, uprkos bolnom raskidu. 

- Uvek sam cvetala, ne samo posle raskida. Najlepši smo svakako kad smo zaljubljeni. Volim da me neko voli i da ja volim nekoga, ali dobro, Bože moj. Ljudi se sastaju i rastaju, zavolela sam iskreno život u poslednjih par godina i sada dajem maksimum da mi bude najbolje. Može da se ostane prijatelj posle raskida, da se ispijaju kafe sad svakog dana ne, ali da se ostane u normalnom odnosu, svakako da da. Mislim da je iskustvo to što me je navelo da na stvari gledam kako treba - rekla je Anđela, nasmejana, pa otkrila da li ulazi u Elitu 9. 

Anđela Đuričić emotivno o raskidu sa Gastozom Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

- Sada u 'Ellitu 9'? Ne, sada zaista ne. Imam svoje planove, a i već je 15. februar. Ne znam za sledeću sezonu. Neću da kažem nikada. Tako sam jednom rekla, više ne govorim to", rekla je ona na šta se novinar nadovezao i pitao da li čeka ponudu:

- Nemoj tako da se zezaš, roditelji će me ubiti - rekla je Anđela.

Anđela Đuričić o ulasku u Elitu 9 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

 kurir.rs/mondo

Ne propustiteRijalitiGASTOZ NE MOŽE DA PREBOLI NJENU SMRT: Kako sam mogao da znam da će to biti poslednji poziv?! Slomljen otkrio cimerima zbog čega se KAJE
20240717-08-39-47zasto-je-gasttozz-zavrsio-u-zatvoru-na-tajlandu--ami-g-show-s16--youtube.jpg
KulturaPečemo pužiće na smederevcu i živimo kao gorštaci: Gagi Jovanović i Branka Pujić napusitli grad i žive u ovom raju
Gagi Jovanović i Branka Pujić slava foto instagram.jpg
StarsANĐELI JOVANOVIĆ OVA ULOGA NAJBOLJE LEŽI! Ovako glumica provodi vreme sa svojom bebom! (PAPARACO)
andjela.jpg
Pop kulturaPrvi put pokazali naslednika: Anđela Jovanović slikala muža i sina, a ljudi na mrežama su oduševljeni (FOTO)
Anđela Jovanović 5.jpg