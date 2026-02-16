Slušaj vest

Ljuba Perućica i njegova supruga Katarina Kolozeus žive u pravom luksuzu, a njihov dom pruža neverovatan pogled na ceo Beograd.

Romantika

Na svom Instagram profilu, Katarina je nedavno podelila privatni video koji je privukao veliku pažnju.

Na snimku se vidi bazen koji se nalazi na krovu njihove kuće, a ona je zabeležila trenutke uživanja u romantičnoj atmosferi tokom noći.

"Kuća", napisala je Katarina uz objavu, jasno potvrdivši da njihov porodični dom poseduje bazen.

"Ništa više od Boga ne tražim"

Podsetimo, Ljuba i Katarina su nedavno dobili ćerku Katju. Kako je tada objavljivao na društvenim mrežama, sve vreme je bodrio u sobi, a onda i sa njom otišao u porođajnu salu da prisustvuje tom činu.

"Bogu hvala i beba i mama su zdrave, 10/10. Bio sam na porođaju, a i posle porođaja sam išao da budemo svi troje zajedno. Sada sam došao da se napijem kao čovek. Ne postoje reči koje mogu da objasne trenutak kada ti na svet dođe nešto što je samo tvoje i niko ne može da ti oduzme. Imao sam neverovatnu želju da imam ćerku. Sada imam i sina i ćerku i ne mogu ništa više od Boga da tražim", rekao je on nakon rođenja ćerke.

Ljuba o lošim komentarima na račun njegove supruge

Perućica se osvrnuo i na loše komentare koje prate njegovu suprugu Katarinu.

- Komentarišu nju zato što bi sve to oni voleli da budu. Moja Kaća je vrlo jaka i samostalna žena. Ona je jedan car, moja okolina je mnogo voli. Ona se prva popne na sto, voli da putuje, voli da popije, da proslavi, voli da pomogne. Prvo gotive nju, pa mene. Jesam tradicionalan na neki način, ali sa druge strane volim da mi žena izgleda dobro i atraktivno, da se ona dobro oseća u svojoj koži. Nekada je i forsiram da skrati suknju, na primer. Slavili smo njen rođendan nedavno, oduševljen sam bio kad sam je video, kako izgleda kao bomba. Ja nemam taj problem, bitno mi je da je ona srećna i da se oseća dobro. Mi se stvarno volimo - govorio je pevač.