Slušaj vest

Pevačica Jelena Broćić bila je veoma popularna, a onda je odlučila da se posveti porodici i povuče sa estrade. Jelena je detinjstvo provela u rodnom selu Turica, u kom je do četvrtog razreda išla u osnovnu školu. I danas tamo voli da dođe jer u porodičnoj kući i dalje žive njeni roditelji.

Jelena je već 30 i više godina na estradi i to bez jedne mrlje, mamu smo na samom početku upitali da li je ona zaslužna za to.

- Pa ja sam, koliko sam mogla, trudila se da je vaspitam da bude sve najbolje, a da li sam uspela, ne znam - rekla je Jelenina mama, koja je otrkila kakva je bila kao devojčica.

- Bila je dobra, učila je dobro školu. Putovala je tri i po kilometara u jednom pravcu u školu do Guče. Ovde je išla do četvrtog razreda, a onda je od petog išla tamo, u Guču. Sve tri su putovale, imam tri ćerke, Jelena je najmlađa.

Kako je rekla, Jelena je bila dosta živahna.

- Bila je malo živa - nasmejala se mama kada se prisetila tog perioda Jeleninog odrastanja.

Od honorara kupila "jugu"

Mama i tata Jelene Broćić su podelili priču o tome koliko su brinuli o ćerkama, ali je tata otkrio i da je Jelena na početku karijere od honorara kupila "jugo" i dalje ga čuva i nada se da će ga služiti još dugo.

Otkrio je i da je bio uz Jelenu u toku njene uspešne muzičke karijere, da je on bio taj koji je pratio u stopu i išao sa njom na sve nastupe, a onda se dotakao i priče kako su išli na nastupe i to širom bivše Jugoslavije.

- Jelena je bila uvek dobra devojčica. Od rođenja se zainteresovala za muziku. Počela je da peva sa šest-sedam, baš mlada - rekao je Jelenin brat od strica.

Vredna i pomaže u polju

Brata od strica je otkrio kakva je Jelena sestra i kakva je kada dođe u rodno mesto.

- Jelena je dobra. Dođe tu pomaže roditeljima, bilo šta da se radi na poljoprivredi ona će doći, nema nikakav problem, sa tim je porasla na selu i radila je i nije zaboravila selo nikad, ništa, niti nas.

Jedam meštanin je među prvima otkrio malo čudo od deteta kako su je nazivali kada su čuli prvi put njen glas.

- Ja sam radio naveliko tada, 28 radnih dana je bilo u mesecu i tu je jedna svadba kod njenih rođaka bila kada je meni neko rekao, deca tamo preskaču lastiš: "Rade, dođi da vidiš kako ova mala peva". Mala treći, četvrti razred, ne mogu sad da se setim, i dođe, odmah joj mi tu dadosmo mikrofon, tada su Šemsa i Vesna Zmijanac bile, posle par taktova, šta je pevala, ne mogu da se setim, ono ima štofa, ima materijala, podignem je na sto i meni milo da neko baš odavde iz našeg mesta ima talenat. Videlo se, odmah se video talenat. Posle smo je vodili na vašare, na svadbe - ispričao je ovaj meštanin prisećajući se Jeleninog početka.

Jelena je počela da radi, a zatim i snimila svoj prvi hit.

- Ja mislim da je hit to bio i tada je radila sa mnom, pa je snimila to, pa je dolazila na tezge, svadbe, pa kod njene rodbine su bile svadbe... Ja mislim da je to bilo "Ko ostavlja ruže ispod moga praga" - rekao je ovaj gospodin.