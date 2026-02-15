Slušaj vest

Veljko Ražnatović već neko vreme živi u Rusiji gde se priprema za nove uspehe na sportskom planu. Njegova supruga Bogdana je ostala u Srbiji sa sinovima, a svako slobodno vreme koristi da dođe kod njega.

Ponovo zajedno

Iako je nedavno bila kod Veljka, Bogdana je ponovo otišla kod supruga koji nije krio sreću zbog njene posete, te je na Instagramu objavio njihovu zajedničku fotografiju.

Bračni par nije skidao osmeh sa lica, a Ražnatović je u opisu fotografije sa suprugom napisao:

- Moja duša.

Foto: Instagram

Ceca o njegovom odlasku

Podsetimo, Ceca je nedavno govorila o Veljkovom životu u Rusiji.

- On je otišao da se posveti svojoj karijeri, ima moju apsolutnu podršku, jer to što traži našao je tamo. Svaka čast svima, on je veliki uspeh postigao i sa našim trenerima u Srbiji, hvala im do neba, ali nekako u Rusiji, pogotovo tamo Vladikavkaz, on kada ode tamo i kada se vrati s Vladikavkaza, verujte, mogu da vam kažem biće onako kao bokserski laik, gledam u ringu njegovo kretanje, disanje... - rekla je Ceca za Telegraf tada i dodala da se ne zna koliko će ostati tamo:

- Ne zna se, za sada godinu dana. To je dug period, ali ići ćemo svi kod njega. Mi se svi u porodici međusobno podržavamo. Vrlo smo otvoreni, pričamo o svemu, svaka tema se baci na sto, polemiše se o problemima, nema ustezanja, nema dizanja ručni, prosto da bi se došlo do nekog rezultata moramo da budemo prvenstveno iskreni - objasnila je ona.