Sara Mia Jokić, ćerka voditeljke Lee Kiš otkrila je da je u drugom stanju, a ako je suditi po slici koju je okačila, par čeka dečaka.

Na prvoj slici koju je Sara objavila, vidi se kako sa suprugom pozira dok se drži za stomak, a u daljem nizu fotografija vidi se i torta u plavo belim tonovima, kao i njihove zajedničke slike sa venčanja.

- Nas troje - napisala je Sara u opisu slike, a čestitke su se samo nizale.

Podsetimo, ćerka voditeljke Lee Kiš tajno se udala za pilota, a tek je kasnije objavila na društvenim mrežama slike sa glamuroznog venčanja.