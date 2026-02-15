Slušaj vest

Sara Mia Jokić, ćerka voditeljke Lee Kiš otkrila je da je u drugom stanju, a ako je suditi po slici koju je okačila, par čeka dečaka.

Na prvoj slici koju je Sara objavila, vidi se kako sa suprugom pozira dok se drži za stomak, a u daljem nizu fotografija vidi se i torta u plavo belim tonovima, kao i njihove zajedničke slike sa venčanja.

- Nas troje - napisala je Sara u opisu slike, a čestitke su se samo nizale.

Trudna ćerka Lee Kiš Foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, ćerka voditeljke Lee Kiš tajno se udala za pilota, a tek je kasnije objavila na društvenim mrežama slike sa glamuroznog venčanja.

Sara naime, važi za pravu lepoticu, a malo ko se seća njene potresne priče koja je vezana za period odrastanja, kada je imala problema sa vršnjacima, samo zato što je dete uticajnih roditelja.

