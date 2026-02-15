Slušaj vest

Dragica Zlatić važi za jednu od najsvedenijih pevačica na estradi, a u javnosti je uvek tip top sređena.

Dok mnoge koleginice sa estrade imaju problem da se slikaju bez šminke, Dragica na društvenim mrežama pokazuje sva svoja izdanja.

U pidžami krenula u prodavnicu

Zlatićeva je ovoga puta otišla i korak dalje, te je izašla iz kuće ni manje ni više nego u pidžami. Pevačica je objavila sliku iz automobila gde se jasno vidi da na sebi ima plišani komad odeće za spavanje, ali su sve boje u tonu.

- Krenula sam u prodavnicu u pidžami. Verovatno ću sresti 25 poznanika, prvu simpatiju i Toma Hardija - napisala je Dragica na fotografiji.

Otac joj branio da peva

Pevačica Dragica Zlatić započela je muzičku karijeru kao devojčica, a sada je otkrila da joj je pokojni otac branio da peva, te da je nije podržavao ni da upiše muzičku školu.

- Otac mi je baš branio da pevam. Kada sam počela da pevam, on nije pričao sa mnom, rekao mi je u fazonu: "Šta ćeš, da budeš pevaljka?" On je bio 1937. godište i u njegovo vreme su baš bile "pevaljke", one koje su pevale pod šatorima i po stolovima - pričala je.

Dragica je imala specifičan odnos sa ocem, koji je bio jako stog i čija su pravila brat, sestra i ona morali da poštuju.

- On je mi čak nije dozvolio da upišem muzičku školu. Još dok sam išla u osnovnu školu, htela sam i muzičku da upišem, a on mi je rekao: "Šta ćeš, da budeš muzikant?" To nije dolazilo u obzir, a ja sam kao mala imala želju i ljubav prema klaviru. Kasnije sam i izgubila volju, sa nekih 27 godina sam krenula na neke časove, ali se ispostavilo da mi profesorka nije bila baš tačna. Kad god sam odlazila na časove, ona je mene samo ispitivala, da joj priča šta ja radim na svirkama i šta se dešava u kafani, a klavir smo vežbale tri minuta – ispričala je pevačica.

"Nikada me nikada pohvalio"

Ona je postigla uspeh u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", kao i nakon takmičenja, ali od oca nikada nije dobila nijednu pohvalu, što je i dan danas boli.