Kada je trebalo da se saopšti ko ima najmnji broj glasova nastao muk
ŠOK I NEVERICA U ELITI! Kada je trebalo da se saopšti ko ima najmnji broj glasova nastao muk (VIDEO)
Voditeljka Ivana Šopić na samom kraju emisije "Nominacije" saopštila je koji takmičari su ove nedelje nominovani i ko će se sve sutra uveče boriti za opstanak u najgledanijem rijalitiju u regionu.
Međutim, ubrzo je saopštena odluka Velikog šefa da ove nedelje niko neće napustiti Elitu 9.
