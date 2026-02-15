Slušaj vest

Sofija Janićijević rešila je da napravi veliku promenu tokom svog boravka u rijalitiju Elita i, kako sama kaže, „okrene novi list“. Nakon niza turbulentnih situacija i emotivnih preokreta, odlučila je da simbolično započne novo poglavlje – promenom imidža.

Naime, Sofija je danas posetila salon lepote, gde je otvoreno govorila o svojoj želji da postane tamnija. Kako je istakla, planira da kosu ofarba u znatno tamniju nijansu, verujući da će joj takva promena doneti svežinu i dodatno samopouzdanje.

Donela odluku

„Vreme je za promenu. Želim nešto drugačije, ozbiljnije i upečatljivije“, poručila je kroz osmeh, nagoveštavajući da publiku očekuje potpuno novo izdanje.

Poznato je da su promene frizure u rijalitiju često više od estetskog poteza – one simbolizuju novu energiju, stav i spremnost na drugačiji pristup odnosima u kući. Ostaje da vidimo kako će ukućani reagovati na Sofijinu transformaciju, ali i da li će nova boja kose uticati na njen dalji tok učešća.

