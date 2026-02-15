Slušaj vest

Marko Gačić oglasio se prvi put o razvodu, nakon zvaničnog saopštenja za medije o krahu ljubavi.

Pecač je otkrio da između njega i koleginice više nije išlo.

"Prosto nije išlo"

Marko ističe da su Goga i on pokušali da sakriju od javnosti vest o razvodu.

- Prosto nije išlo. Oglasili smo se zajedno, to je bilo jedino naše oglašavanje i mislim da će tako i ostati. Samo smo odlučili da stavimo tačku – rekao je Marko.

Razlaz bračnog para desio se pre nekoliko meseci.

- Pokušali smo da izbegnemo da to dođe u javnost, međutim eto, isplivalo je. Nisam nikad voleo ni da čitam o tome o drugima i ne bih ni voleo da se piše o tome. To su neke privatne stvari koje su malo i emotivne - priznao je Marko.

"Deca su nam najbitnija"

Pevač je istakao i da su on i njegova dojučerašnja supruga odlučili da sve što im je važno prenesu na decu koja su im bez sumnje najbitnija.

- To je nama najbitnije i stvarno smo tim. Dogovaramo se oko svega. Mislim da je to dovoljno i da je sve što bih rekao povodom toga – dodao je Marko.

