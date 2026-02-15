MARKO GAČIĆ PRVI PUT PROGOVORIO O RAZVODU: Pevač otkrio zašto nije uspeo brak sa Gogom: Pokušali smo da izbegnemo...
Marko Gačić oglasio se prvi put o razvodu, nakon zvaničnog saopštenja za medije o krahu ljubavi.
Pecač je otkrio da između njega i koleginice više nije išlo.
"Prosto nije išlo"
Marko ističe da su Goga i on pokušali da sakriju od javnosti vest o razvodu.
- Prosto nije išlo. Oglasili smo se zajedno, to je bilo jedino naše oglašavanje i mislim da će tako i ostati. Samo smo odlučili da stavimo tačku – rekao je Marko.
Razlaz bračnog para desio se pre nekoliko meseci.
- Pokušali smo da izbegnemo da to dođe u javnost, međutim eto, isplivalo je. Nisam nikad voleo ni da čitam o tome o drugima i ne bih ni voleo da se piše o tome. To su neke privatne stvari koje su malo i emotivne - priznao je Marko.
"Deca su nam najbitnija"
Pevač je istakao i da su on i njegova dojučerašnja supruga odlučili da sve što im je važno prenesu na decu koja su im bez sumnje najbitnija.
- To je nama najbitnije i stvarno smo tim. Dogovaramo se oko svega. Mislim da je to dovoljno i da je sve što bih rekao povodom toga – dodao je Marko.
