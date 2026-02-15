Slušaj vest

Ljuba Perućica govorio je o ljubavi sa suprugom Katarinom Kolozeus sa kojom ima dvoje dece.

Pevač se osvrnuo i na teške momente koje su prošli.

"Izgubili smo bebu"

- Mi smo trebali da se venčamo 2019. godine na leto, ali zbog smrti mog strica koga sam mnogo voleo, sve smo pomerili. U oktobru smo konačno rekli sudbonosno "da". Da, pre venčanja smo izgubili bebu. Morali smo da sklonimo plod, da prekinemo trudnoću. Teško sam to podneo, ali verujem da je mojoj Kaći bilo teže. Beba nije imala otkucaje srca, morali smo to da uradimo... To nam je bilo užasno stresno - govorio je Ljuba za TV Hype.

Prisustvovao porođaju

Pevač je priznao koliko mu znači to što je bio pored supruge u trenutku kada su se rađala njihova deca.

- Oba puta sam prisustvovao porođaju. To je bila i moja i njena želja. Nije mi teško palo, nisam gadljiv, ne plašim se krvi. Gledaš kako tvoje uzima prvi dah na ovom svetu, to je jedan jedinstveni momenat u životu. To ne može da se objasni - govorio je Ljuba za Hype TV i otkrio da on i supruga sve rade apsolutno zajedno:

- Nas dvoje sve uvek radimo zajedno. Imamo pomoć Kaćinih roditelja, uskaču po potrebi. Moji su i dalje u Požarevcu iako je plan da dođu ovde. Imamo i dadilju koja nam pomaže. Neki kažu da je to neophodno, neki da je luksuz. Ako si sa dvoje dece sam u kući, potrebna je pomoć. Malo dete ne možeš da ostaviš samo.

O lošim komentarima na račun njegove supruge

Perućica se osvrnuo i na loše komentare koje prate njegovu suprugu Katarinu.

- Komentarišu nju zato što bi sve to oni voleli da budu. Moja Kaća je vrlo jaka i samostalna žena. Ona je jedan car, moja okolina mnogo voli Kaću. Ona se prva popne na sto, voli da putuje, voli da popije, da proslavi, voli da pomogne. Prvo gotive nju, pa mene. Jesam tradicionalan na neki način, ali sa druge strane volim da mi žena izgleda dobro i atraktivno, da se ona dobro oseća u svojoj koži. Nekada je i forsiram da skrati suknju, na primer. Slavili smo njen rođendan nedavno, oduševljen sam bio kad sam je video, kako izgleda kao bomba. Ja nemam taj problem, bitno mi je da je ona srećna i da se oseća dobro. Mi se stvarno volimo - govorio je pevač.