Pevača Slobu Radanovića mediji su danas zatekli na aerodromu, te je otkrio da nije supruzi Jeleni ništa doneo sa puta.

Naime, Sloba je Dan zaljubljenih proveo radno, navodeći da će sve u nekom momentu ipak da nadoknadi.

- Dan zaljubljenih sam proveo radno, ali nadoknadiću sve. Nama je svaki dan Dan zaljubljenih. Pokloni nisu mogli da stanu u kofer. Inače sam uvek raspoložen, retko kad mi raspoloženje varira - rekao je Sloba, pa je otkrio da nije uspeo da isprati učesnike koji će se pojaviti na PZE ove godine:

- Nisam uspeo da ispratim i čujem sve pesme zbog obaveza, pa zato ne mogu ni da komentarišem.

Sloba izveo ženu na večeru

Inače, poznati bračni par Sloba i Jelena Radanović često pokazuju koliko se vole, a pevač ne propušta priliku da svojoj supruzi puži pažnju kakvu zaslužuje. Da je zaista tako, još jednom je pokazala Jelena kada je otkrila gde su proveli noć nedavno, te je na mrežama okačila trenutke sa romantične večere, a pevač je svakako pokazao da je pravi kavaljer.

kurir / blic

