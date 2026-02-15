Slušaj vest

Pevačica Katarina Grujić, poznata po svojoj harizmi i atraktivnom izgledu, podelila je zanimljive detalje o svom privatnom životu, pa je sada otkrila i kako joj izgleda majka.

Iako je njena mama plavuša, izrazito je mladolika i lepa žena te mnogi ne veruju da je u sedmoj deceniji, a inače izbegava da se previše pojavljuje u javnosti.

Mnogi tvrde da je pevačica upravo od nje nasledila lepotu, a primetili su kako ima sličnosti sa Marijom Kulić koju takođe hvale i govore da izgleda vrlo privlačno.

Majka Katarine Grujić
Majka Katarine Grujić Foto: Printscreen

Otkrila tajnu vitke linije

Inače, Katarina Grujić spada u grupu onih pevačica koje se ističu ne samo talentom, već i stasom. Izvajano telo nije samo genetika, jer pevačica i te kako vodi računa o tome šta jede.

- Treninzi, treninzi i samo treninzi. Naravno zdrava ishrana. Ja sam neko ko jako voli da se zdravo hrani. Ne pamtim kada sam u životu pojela Mek, pice, paste.

Katarina Grujić Foto: Printscreen

Uglavnom jedem meso i salate. Možda sam zbog posta još malo smršala. Ugljene hidrate baš retko jedem, možda ponekad hleb. Ishrana je na prvom mestu što se tiče stasa. Svake godine je sve teže, dižem tegove, idem u teretanu, imam svog trenera. - rekla je Katarina nedavno.

