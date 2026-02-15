Slušaj vest

Pevačica Vera Matović kaže da pored toga što može da priušti sebi razne vrste usluga i kućnu pomoćnicu, svoje dvorište i dalje održava sama.

Ona naime, voli da sve sama sprema, te i da je to zaslužno za njenu vitku liniju.

- U kući nisam Vera Matović nego majka, supruga, domaćica koja sprema, čisti dvorište, bere jabuke, kosi travu... Sa druge strane, u javnosti hoću da budem ekstra. Nikada nisam bila osoba koja se na neki drugi način predstavlja nego sam normalna - iskreno je rekla Vera Matović za medije.

Ima raskošnu vilu

Inače, Vera ima jednu od najskupljih kuća u Beogradu, koja se procenjuje na 3.800.000 evra, a kako ističe, niko ne zna koliko je toga žrtvovala da bi postigla u životu.

- Nisu videli kako sam išla na putovanja, koliko sam deci manjkala, kako sam ih ostavljala sa mojom majkom ili drugim osobama u koje sam imala poverenje, kako sam ih nosila kojekuda, od Nemačke i Austrije do Holandije. Što mi to rade?! Što nisu videli moje muke i kako sam došla do toga. I danas me to pomalo boli i seče - rekla je svojevremeno pevačica.

