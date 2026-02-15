Slušaj vest

Voditelj Jovan Memedović razveo se pre nekoliko godina od supruge Mirjane. Inače ona još uvek nosi njegovo prezime, a voditelja smo pre par meseci uslikali sa novom devojkom.

Naime, Mirjana je sada na svom profilu na Instagarmu pokazala šk izdanje za bioskop u koji je je kako kaže odvela njihova ćerka Maša.

Mirjana Memedović
Mirjana Memedović Foto: Printscreen

"Moja Maša me obradovala predpremijerom" - napisala je Snežana.

Inače, Voditelj kviza "Potera", Jovan Memedović (65) nakon razvoda od supruge Mirjane uživa u ljubavi sa mlađom devojkom Snežanom, sa kojom se nedavno pojavio u javnosti.

U braku dobili dvoje dece

Bivši supružnici i roditelji dvoje dece Maše i Uroša razišli su se bez grubih reči, te je i sam proces razvoda bio bezbolan, a svojevremeno su otkriveni su pravi razlozi razvoda.

Vikendica Jovana Memedovića je pravi raj za dušu Foto: Printscreen, Printscreen Instagram

Uvek se nekako pretpostavlja da je glavni razlog razvoda odsustvo ljubavi ili pak razgovora, možda prezasićenje, međutim kod Jovana i Mirjane dogodilo se potpuno nešto drugo.

Ne propustiteStarsAU, KAKO IZGLEDA BIVŠA ŽENA JOVANA MEMEDOVIĆA! Zanosna plavuša poseduje imanje sa kućom iz snova: Evo kako izgleda raj na zemlji! (FOTO)
20240902-15-11-14bivsa-zena-jovana-memedovica-u-zmijskoj-haljini--poslednjim-slikama-napravila-bu.jpg
StarsBIVŠA ŽENA JOVANA MEMEDOVIĆA U ZMIJSKOJ HALJINI Gola ramena i noge u prvom planu, evo kako Mirjana uživa u Hrvatskoj (FOTO)
20240902-15-11-14bivsa-zena-jovana-memedovica-u-zmijskoj-haljini--poslednjim-slikama-napravila-bu.jpg
Pop kulturaOVO JE BIVŠA ŽENA JOVANA MEMEDOVIĆA: Posle 20 godina braka ljubav je pukla, ali ona i dalje nosi njegovo prezime (FOTO)
20240318-21-46-12eon--kanali.jpg
StarsOVO JE BIVŠA ŽENA JOVANA MEMEDOVIĆA! Razveli se posle 20 godina, a ona i danas nosi njegovo PREZIME!
screenshot-20231212-075311.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

"Ne smeta mi, proslave je": Mitar Mirić o mladjim kolegama i kako reaguje kada obrade njegovu pesmu Izvor: MONDO