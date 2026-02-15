Slušaj vest

Voditelj Jovan Memedović razveo se pre nekoliko godina od supruge Mirjane. Inače ona još uvek nosi njegovo prezime, a voditelja smo pre par meseci uslikali sa novom devojkom.

Naime, Mirjana je sada na svom profilu na Instagarmu pokazala šk izdanje za bioskop u koji je je kako kaže odvela njihova ćerka Maša.

"Moja Maša me obradovala predpremijerom" - napisala je Snežana.

Inače, Voditelj kviza "Potera", Jovan Memedović (65) nakon razvoda od supruge Mirjane uživa u ljubavi sa mlađom devojkom Snežanom, sa kojom se nedavno pojavio u javnosti.

U braku dobili dvoje dece

Bivši supružnici i roditelji dvoje dece Maše i Uroša razišli su se bez grubih reči, te je i sam proces razvoda bio bezbolan, a svojevremeno su otkriveni su pravi razlozi razvoda.

Uvek se nekako pretpostavlja da je glavni razlog razvoda odsustvo ljubavi ili pak razgovora, možda prezasićenje, međutim kod Jovana i Mirjane dogodilo se potpuno nešto drugo.

