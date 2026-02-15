BIVŠA ŽENA JOVANA MEMEDOVIĆA GRMI KAKO IZGLEDA! Zgodna plavuša pokazala da je smrt za muškarce, pola grada se okreće (FOTO)
Voditelj Jovan Memedović razveo se pre nekoliko godina od supruge Mirjane. Inače ona još uvek nosi njegovo prezime, a voditelja smo pre par meseci uslikali sa novom devojkom.
Naime, Mirjana je sada na svom profilu na Instagarmu pokazala šk izdanje za bioskop u koji je je kako kaže odvela njihova ćerka Maša.
"Moja Maša me obradovala predpremijerom" - napisala je Snežana.
Inače, Voditelj kviza "Potera", Jovan Memedović (65) nakon razvoda od supruge Mirjane uživa u ljubavi sa mlađom devojkom Snežanom, sa kojom se nedavno pojavio u javnosti.
U braku dobili dvoje dece
Bivši supružnici i roditelji dvoje dece Maše i Uroša razišli su se bez grubih reči, te je i sam proces razvoda bio bezbolan, a svojevremeno su otkriveni su pravi razlozi razvoda.
Uvek se nekako pretpostavlja da je glavni razlog razvoda odsustvo ljubavi ili pak razgovora, možda prezasićenje, međutim kod Jovana i Mirjane dogodilo se potpuno nešto drugo.
Pogledajte dodatni snimak: