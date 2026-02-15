Slušaj vest

Predvođeni harizmatičnim Sejom Sexonom, bend je od prvih taktova zapalio atmosferu – publika je horski pevala refrene koji su obeležili generacije, dvoranom su se smenjivali talasi aplauza, plesalo se i pljeskalo do samog kraja koncerta. Energija između benda i publike bila je gotovo opipljiva, dok su duhovite Sejine doskočice dodatno učvrstile onaj prepoznatljivi, neposredni odnos koji Zabranjeno pušenje neguje decenijama.

Koncert u Simm City-ju bio je prvi nastup benda u Austriji nakon rasprodanog koncerta u Gracu u proleće 2025. godine i dva rasprodata nastupa održana u Beču tokom zime 2023/2024, čime je još jednom potvrđena snažna veza između benda i njihove publike u Austriji.

Veče je ujedno bilo i promocija live albuma “Pušenje ubija”, snimljenog na slavljeničkom koncertu u Zagrebu, kojim je obeleženo 40 godina od objavljivanja kultnog albuma “Das ist Walter”.

Foto: Goran Serbula

Publika je sa posebnim oduševljenjem dočekala upravo nezaboravne hitove s ovog albuma – „Šekija“ i „Zenicu blues“..., pretvarajući dvoranu u jedan veliki hor.

Bečki nastup Zabranjenog pušenja održan je u dvorani Simm City, prostoru u kojem redovno sviraju i međunarodno poznata imena kao što su Parov Stelar, Morcheeba, Nouvelle Vague, Wardruna..., čime se i ovaj koncert upisuje u bogatu koncertnu mapu jednog od važnijih bečkih muzičkih prostora.

Nakon koncerta u Beču, pred grupom Zabranjeno pušenje su nastupi u Pločama, Minhenu, Kranju, Rijeci, Splitu, Tuzli i Mostaru.