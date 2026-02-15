Slušaj vest

Voditeljka Bojana Lazić obratila se na samom početku emisije gledaocima otkrivši da je pevačica Tanja Savić imala smrtni slučaj u porodici. Naime, Tanja Savić je imala zakazano gostovanje koje je morala da otkaže.

- Tanja Savić je planirana da bude gošća u studiju, ali je imala smrtni slučaj u porodici, pa će tom prilikom njeno gostovanje biti pomereno - saopštila je Bojana Lazić.

Inače, pevačica se ovim povodom još uvek nije oglasila.

Ovo je rodna kuća Tanje Savić

Porodična kuća Tanje Savić Foto: Printscreen

Tanja Savić zahvaljujući uspešnoj karijeri uspela je da sebi i sinovima priušti život kakav želi, ali odrasla je u skromnom domu.

Naime, Tanja Savić odrasla je u mestu Radinac kod Smedereva, a u svojim izjavama uvek je isticala da koliko je ponosna na svoj rodni kraj.

Dosta ulagala u porodičnu kuću

Pevačica je i u svoju porodičnu kuću dosta ulagala, a slobodno vreme uglavnom provodi tu sa svojim najmilijima.

Tanja Savić nekad i sad

Kada se udala za bivšeg supruga Dušana Jovančevića preselila za u Australiju, te je u tom periodu zapostavila svoju muzičku karijeru. U svoj porodični dom uložila je veliku količinu novca koju je zaradila.

Ipak, pevačica je donela odluku da se vrati u Srbiju i posveti se poslu, a nakon razvoda od Dušana i borbe da vrati sinove iz Australije u Srbiju, kupila je luks stan u Smederevu i opremila ga po svom ukusu.

Pogledajte dodatni snimak: