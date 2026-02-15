Slušaj vest

Ubrzo nakon što se pevačica Milica Todorović porodila, našla se u žiži interesovanja zbog burnih napisa o njenom emotivnom životu.

U medijima su se pojavile tvrdnje supruge muškarca sa kojim je pevačica dobila sina, koja je odlučila da javno iznese svoju stranu priče i otkrije do tada nepoznate detalje njihovog odnosa.

Jaka poruka

Pevačica Milica Todorović oglasila se sada na društvenim mrežama i podelila snažnu poruku vere i ohrabrenja koja je mnoge dirnula.

"Ne opterećuj sebe previše. Bog te gleda. Zna kroz šta prolaziš. Zna da si umorna. Zna da si dala sve od sebe. Zna da si zbunjena zbog budućnosti. I pored svega — ti ideš dalje. Nisi odustala i Bog se tome raduje".

"Ti si snažna žena; prošla si kroz svaku oluju i ostala uspravna. Plakala si noćima, ali ti je Bog dao snagu da ponovo ustaneš. Ono što je trebalo da te slomi, učinilo te je jačom — i zato Mu zahvaljuješ" - stajalo je u objavi Milice Todorović ove reči, sa kojim se očigledno poistovetila.

