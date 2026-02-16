Slušaj vest

Sestre Barudžija su i danas prave lepotice, a vode skroz različite živote - jedna se čak oprobala i u glumi, dok je druga profesorka na fakultetu.

Nema ko nije znao sa sestre Barudžija u bivšoj Jugoslaviji. Kada su se Izolda i Eleonora pojavile na sceni, donele su potpuno novu energiju, a publika je ostala očarana njihovom lepotom i harizmom. Njihovi nastupi su bili uvek drugačiji, a mnogi su im predviđali da će stići do samog vrha u muzičkom svetu. I jeste njihova popularnost eksplodirala preko noći, ali su, ipak, izabrale drugačije životne puteve.

Izolda je starija dve godine i ranije je uplovila u muzičke vode. Tokom studija, u periodu od 1978. do 1982. pevala je u studentskom Horu „Branko Krsmanović“, te kao solista u vokalnoj grupi „Pop polifonija“. U istom periodu je nastupala i u brojnim televizijskim i radio emisijama, često uz pratnju Džez orkestra Radio Beograda.

Potom osniva čuvenu grupu Aska 1982. zajedno sa Snežanom Mišković i Snežanom Stamenković. Postale su omiljeni ženski pop trio, a sa pesmom Halo, halo pobedile su na Jugoviziji iste godine kada su i oformile bend, dok su na Pesmi Evrovizije osvojile 14. mesto.

Te 1983. ponovo staje ne evrovizijsku scenu i to sa sestrom, pevajući prateće vokale Danielu Popoviću u Minhenu. Svoj treći nastup na ovom prestižnom festivalu imala je u Luksemburgu 1984. gde je zajedno sa Vladom Kalemberom, tada frontmenom rok grupe Srebrna krila, izvela kompoziciju Ciao аmore.

Zanimljivo je da je spot za pesmu svojevremeno zabranjen u Turskoj pošto se Izolda u njemu pojavila u toplesu.

Ubrzo nakog toga Eleonora i Izolda osnivaju svoj muzički dvojac „Sestre Barudžija“ i nastupaju širom regiona, ali su im festivali bili omiljeni – počev od Mesama 1986. gde su izvele pesmu Opet Beograd, pa do poslednjeg zajedničkog nastupa na Jugoviziji 1992. sa pesmom Hej, hej, vrati se.

Izolda je potom uplovila u vezu sa Zlatkom Manojlovićem, te sa njim kasnije napstupa u grupi „Voks“, a zajedno objavljuju dva albuma – „Strela“ (1996) i „Da li znaš“ (1998).

Ljubav sa Zlatkom je krunisala brakom, zajedno se sele u Diseldorf. Scenu je zamenila katedrom, te od 2009. godine predaje solo pevanje na Muzičkoj akademiji.

Njihov sin Todor takođe se bavi muzikom i svira gitaru u bendu, ali je i zadužen za muzičku produkciju u istoj obrazovnoj ustanovi u kojoj radi i Izolda.

Sa druge strane, Eleonora se preselila iz Splita u Beograd i od 1991. se posvetila solo karijeri.

Objavila je pet studijskih albuma:

Leptir (Stig produkcija, 1995)

Ugasi me (PGP-RTS, 1997)

Eleonora Barudžija (ZaM, 2000)

E baš tako (Siti rekords, 2002)

Sutra je novi dan (VIP, 2006)

Odigrala je i epizodnu ulogu u komediji Miss Aleksandra Husića iz 1986. godine, a iste godine proglašena je i za mis sporta u Nemačkoj.

Udala se za kompozitora Zorana Tutunovića, s kojim je dobila dvoje dece.

Iako su se pojavile na našoj javnoj sceni pre više od 40 godina, i dalje su zadržale lepotu i damski izgled koji oduševljava, te se mnogu zaprepaste kada vide kako dobro izgledaju u sedmoj deceniji.

