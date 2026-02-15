Slušaj vest

Milica Todorović nije mogla da dođe sebi nakon što je policija privela, po Interpolovoj poternici, njenog bivšeg verenika Maria B. za krvično delo prevara i falsifikovanje.

Pevačica je tada verovala da je konačno pronašla svoju srodnu dušu i nekog pored koga će imati mir, ali se ispostavilo da je obmanuta.

Ona se nakon saznanja da joj je verenik na Interpolovoj poternici, osećala prevareno i iskorišćeno. Pevačica je verovala da je konačno napravila dobar izbor, a Mario joj nije ispričao kompletnu istinu o svom životu.

- Milici je baš teško, kao da je neko bacio neku crnu magiju na nju. Kako se zaljubi i pomisli da je to onaj pravi, tako se nešto izjalovi. Oseća se nasamareno i prevareno, očigledno da nije znala dosta stvario o Mariu i njegovoj prošlosti. Dosta toga je slagao, mislim da verovatno nije hteo da je opterećuje nekim stvarima, ali svakako nije fer. Sada je pitanje i da li se on preselio u Beograd zbog nje ili je samo pobegao iz Hrvastke jer je znao šta ga čeka - rekao jer izvor blizak pevačici tada i dodao:

- Rešila je da ne priča o ljubavnom životu javno, ali sreću koju je doživela u vezi sa Mariom nije mogla da sakrije. Priznala je da je zaljubljena i da je konačno pronašla onog pravog, jer je istinski verovala u to, i desi se šta se desi. Neprijatno joj je što se njeno ima na ovaj način provlači kroz medije.

Milica se oglasila javno

Inače, Milica se tada oglasila prvi put i otkrila da ona više nije u vezi sa Mariom Berišićem.

- Nisam htela da se oglašavam prethodnih 24 sata na temu ovoga što se dešava i piše. Ali kad sam videla koliko je daleko otišlo, morala sam da se javim ovim putem i mislim da je ovo najbolji način da se obratim. Ja sam ovim događajem nemam veze jer izvesno vreme nisam u ljubavnom odnosu, žao mi je, ali je tako. Dešavaju da se lepe i ružne stvari u životu. Idemo dalje - rekla je Milica u video koji je obavila na Instagramu prošle godine.

kurir / informer

