Denijal Skender zapevao je večeras na velelepnoj sceni "Pinkovih zvezda" i to sa pesmom Adila Maksutovića "Ljubi me po sećanju", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga, Denijal je ubrzao ritam, pa je izveo čuvenu Luisovu pesmu "Sve se osim tuge deli", a za svoj nastup dobio je sva četiri glasa i direktno prošao u naredni krug.

Mladi pevač oduševio je Jelenu pa mu je uputila lepe reči:

- Imaš 18 godina, ovako zreo nastup za 18 godina. Samo si godinu dana stariji od moje ćerke Atine, neverovatno kako zrelo pevanje, oduševljena sam. Zaljubljena sam u moje kandidate - rekla je Jelena.

- Bilo je u jednom takmičenju kad je Zorica pohvalila jednog kandidata, pa joj postao zet. Možda i on tebi postane zet - rekao je Bosanac.

Budući zet Jelene Karleuše

Denijal Skender budići zet Jelene Karleuše Foto: Printscree

- Stvarno, nikad se ne zna - rekla je Jelena.

- Vidite kakvu ja punicu imam - rekao je Denijal.

- Zete, budući, odličan si bio, prva pesma je bila na mišiće do pola, ali me je kupilo to što si pokazao dinamički pokret, lepotu takvog načina pevanja, izgovor teksta, boja glasa, zgodan si. Druga pesma izuzetna, stalno si navlačio jedan fini tron, fino, krasno, perfektno, bravo majstore - rekao je Bosanac.

Karleuša odabrala momka za svoju ćerku Foto: Printscree

Zorica mu je samo poslala poljubac.

- BIo si dobar, tvoja energija koju peneseš ovde, imaš atak gde napadaš, to mi se dopada, u drugoj pesmi si proklizavao ali ti ne zameramo jer je celokupni utisak bio dobar. U baladama imaš propadanja, moraš malo čvršće da staneš na ton - rekla je Viki.

- Nije mi ostavilo gas utisak, malo mi je bilo prenapadno, špicasto, prejako. Dosta se cimao, ali nešto mi je bilo ne znam, možda sam ja tražio neki drugi način - rekao je Desingerica.

- Vi Bosanci imate neku čaroliju - dodala je Jelena.

Pogledajte dodatni snimak: