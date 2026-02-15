Asmin besan kao ris zbog krađe u Eliti
LOPOVI U ELITI! Asmin besan kao ris, a sve to zbog Maje: Pogledajte ovaj haos
Asmin Durdžić doleteo je u sobu kako bi detektovao lopove koji su ukarli jogurt Maje Marinković.
- Dolazi ovde ženi nad galvom - rekla je Aneli.
- Sad se brane - rekla je Anita.
Asmin Durdžić Foto: Printscreen YouTube
- On vodi računa ko je pojeo Majin doručak - rekla je Aneli.
- Sram vas bilo kradete Majin jogurt, p*ka li vam materina smrdljiva! Tebi krivo p*ko što sam pitao. M*šm kupaj se i ti i Hana masne kose! Sve Majino kradete da bi bile kao Maja - vikao je Asmin.
