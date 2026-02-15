Slušaj vest

Asmin Durdžić doleteo je u sobu kako bi detektovao lopove koji su ukarli jogurt Maje Marinković.

- Dolazi ovde ženi nad galvom - rekla je Aneli.

- Sad se brane - rekla je Anita.

Asmin Durdžić Foto: Printscreen YouTube

- On vodi računa ko je pojeo Majin doručak - rekla je Aneli.

- Sram vas bilo kradete Majin jogurt, p*ka li vam materina smrdljiva! Tebi krivo p*ko što sam pitao. M*šm kupaj se i ti i Hana masne kose! Sve Majino kradete da bi bile kao Maja - vikao je Asmin.

Detaljnije u nastavku ovog teksta:

Ne propustiteStarsASMIN POCRVENEO OD SRAMOTE NA PROSLAVI SVOG 36. ROĐENDANA! Obratio se javno svojoj porodici "Izvinite"
Asmin Durdžić slavi rođendan
Stars"ON ĆE POBEDITI U ELITI 9" Velika ispovest Zorice Marković nakon operacije, razotkrila šta se dešava kada se kamere ugase: Asmin i Aneli...
zorica-markovic-5.jpg
StarsASMIN PUCA OD LJUBOMORE! Toliko mrzi Filipa Cara da je upalio vređalicu: Živi kod mame i tate, nema položeno za auto
Asmin Durdžić
StarsASMIN U LJUBAVNOM PAKLU! Nakon Filipa Cara besan i na Filipa Đukića: Razlog je ŽENA
Asmin kaženjen nakon što je udario Uroša

 Pogledajte dodatni snimak:

31.01.2026. STARS EP583 PGM Izvor: Kurir TV