Asmin Durdžić doleteo je u sobu kako bi detektovao lopove koji su ukarli jogurt Maje Marinković .

- Sram vas bilo kradete Majin jogurt, p*ka li vam materina smrdljiva! Tebi krivo p*ko što sam pitao. M*šm kupaj se i ti i Hana masne kose! Sve Majino kradete da bi bile kao Maja - vikao je Asmin.