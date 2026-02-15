Slušaj vest

Starleta Stanija Dobrojević osvrnula se na odnos sa bivšim partnerom Asminom Durdžićem, koji je trenutno učesnik rijalitija "Elita", i poručila da je tu priču zauvek ostavila iza sebe.

Dan zaljubljenih Stanija je provela u čistom luksuzu, u jednom od najskupljih hotela na svetu, a romantično putovanje priredio joj je novi partner, bogati Jevrejin. Po povratku sa puta, otvoreno je govorila o greškama iz prošlosti i lekcijama koje je naučila.

- Završila sam sa starim pričama i sa ljudima koji ne mogu da isprate moj nivo. Verovala sam pogrešnima i to je lekcija, ne poraz. Moja odanost je bila čista, njihove namere nisu. Zatvorila sam vrata svemu što me je koristilo i kočilo. Moj život ide dalje - Majami, moj brend, moj mir, moj kvalitet. Ko to nije znao da ceni, više nema pristup. Imam bajku od života koju sam kvarila pogrešnim izborima - rekla je Stanija.

Evo šta kaže o emotivnom životu

Dodala je i da je emotivni segment njenog života trenutno strogo zaštićen:

- Emotivni život je čvrsto pod ključem posle svih javnih udaraca, lekcija i iskustava. Što se tiče rijalitija i učesnika, svako igra svoju igru i pokazuje svoje pravo lice. Ja sam se od svega toga potpuno distancirala i ne želim da komentarišem tuđe odnose, uvrede i prljave priče. To je sve što imam da kažem.

kurir / pink

