Slušaj vest

Pevačica i voditeljka Ana Sević aktivna je na društvenim mrežama, a sada je sve raznežila najnovijom objavom.

Ona je naime podelila porodičnu fotografiju iz Crne Gore a na njoj je njen suprug Danijel koji nosi na leđima sina Simona u bazenu dok ćerka Sena ima mišiće na rukama.

Uživaju na odmoru

Tu je i Lorena koju je Ana dobila sa Darkom a koja uživa u bazenu.

Ana Savić uživa na odmoru Foto: Printscreen

Mnogi su primetili koliko su deca porasla i koliko se lepo slažu, a komentari podrške i komplimenata samo su se nizali.

- Moji - napisala je Ana Sević u svojoj novoj objavi.

Podsetimo voditeljka Ana Sević bila je na venčanju bivšeg supruga, folkera Darka Lazića i još tada govorila o njihovom odnosu.

- Ja samo radim onako kako osećam, živim život po svojim pravilima. Došla sam sa mužem Danijelom, na svakom slavlju smo zajedno, nikad ne bih donela sama takvu odluku da dođem na venčanje bivšeg, sve se dogovaramo zajedno u porodici. To je kod nas normalno, da se dogovaramo i da idemo tamo gde oboje želimo da idemo - kazala je Ana Sević pred našim kamerama.

Pogledajte dodatni snimak: