Otac Nebojše Vojvodića preminuo
PREMINUO OTAC NEBOJŠE VOJVODIĆA: Pevač se tužnom objavom oprostio od njega
Otac pevača Nebojše Vojvodića preminuo je danas, a tužnu vest umetnik je podelio sa javnošću putem društvenih mreža.
Vojvodić se od oca oprostio emotivnom porukom, uz koju je objavio i zajedničku fotografiju, napisavši: „Hvala na svemu, Ćale moj“, uz slomljeno srce, čime je jasno stavio do znanja koliko mu je ovaj gubitak težak.
Otac Nebojše Vojvodića preminuo Foto: Printscreen
Svi se opraštaju od njega
Brojni prijatelji, kolege i fanovi u komentarima su mu uputili reči podrške i saučešća, izražavajući žaljenje zbog gubitka i pružajući utehu pevaču i njegovoj porodici u ovim teškim trenucima.
Detalji o sahrani i komemoraciji za sada nisu poznati.
