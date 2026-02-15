Slušaj vest

Pre nedelju i po dana se odigrala prava drama, kada je na porodičnu kuću Zdravka Čolića bačena bomba. Ovaj nemili događaj digao je sve na noge, a pevačeva porodica je na sreću prošla bez ikakvih problema i posledica.

Od ovog nemilog događaja pevačeve ćerke se nisu oglašavale sve do danas, kada se starija ćerka Una Čolić oglasila fotografijama putem Instagrama.

Ona je pokazala kako je provela Dan zaljubljenih uz ručak sa prijateljicom, dok se kasnije pohvalila buketom koji je dobila od svog partnera.

Uhapšeni osumnjičeni

Sva trojica osumnjičenih za bombaške napade na Dedinju na kuću pevača Zdravka Čolića i Paliluli sada su u rukama policije. Najnoviji detalji istrage otkrivaju filmski scenario: koristili su električne trotinete za bekstvo, a eksplozije dokumentovali mobilnim telefonima.

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslovaIvica Dačić izjavio je da su pripadnici beogradske policije i UKP-a, u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom, uhapsili i treću osobu osumnjičenu za bacanje ručnih bombi na porodične kuće u Beogradu.

Uhapšeni P. S. (28) sumnjiči se da je sa S. M. (32) i M. A. (koji su ranije privedeni) učestvovao u napadima koji su uznemirili prestonicu, uključujući i aktiviranje eksplozivne naprave u dvorištu kuće poznatog pevača Zdravka Čolića.

Taksi, trotinet i snimak mobilnim

Najšokantniji detalji dolaze iz istrage napada koji se dogodio 3. februara 2026. godine na Savskom vencu. Prema navodima istrage,

Dolazak: Do Dedinja su prvo stigli taksi vozilom, a zatim su koristili električni trotinet kako bi neprimetno prišli meti.

Napad: Oko 04:52 časa, osumnjičeni za kojim se tragalo (sada uhapšeni P. S.) aktivirao je i bacio bombu u dvorište Čolićeve kuće.

