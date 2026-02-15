Slušaj vest

Katarina Ostojić, poznatija kao Kaja, oglasila se povodom saobraćajne nezgode koja se dogodila na Zlatiboru, u kojoj je učestvovalo i vozilo koje je u njenom vlasništvu, a u kom je bio njen suprug Miloša Čujovića.

Kako je izjavila za Kurir, njen suprug se u trenutku nezgode nalazio na suvozačevom mestu.

Izjava

„Svi smo dobro, Bogu hvala, i to je jedino što mogu da kažem u ovom trenutku. Moj suprug je sa vozačem pošao iz Užica po mene na Zlatibor, gde sam nastupala, i desila se nezgoda u kojoj niko nije povređen, a kriva je druga strana. Policija radi svoj deo posla. Moj suprug nije vozio, a ni ja nisam bila u vozilu, ali smo doživeli ogroman stres. Auto koji je išao ispred nas u tunelu izgubio je kontrolu nad vozilom i udario u bankinu, što ga je odbacilo u suprotnu traku. Naš vozač je pukom srećom izbegao vozilo koje se okretalo“, objasnila je Kaja.

Prema njenim rečima, iako povređenih nema, situacija je bila izuzetno stresna za sve učesnike.

