Samira Lončarević, bivša žena Dženana Lončarevića, nakon razvoda od pevača živi punim plućima. Samira je sad proslavila rođendan, a tim povodom se oglasila na svom Instagram profilu.

Na mrežama je veoma aktivna i često objavljuje dešavanja iz privatnog života, pa je tako sada pokazala kako je proslavila rođendan. Umesto raskošne torte, poslužena su joj dva kolača u obliku srca na kojima je postavila jedan mali vatromet, a čestitke su se nizale.

Samira Lončarević Foto: Printscreen/Instagram

"15 godina ima ljubavnicu"

Dženan i Samira imaju dvojicu sinova, a sve je iznenadila vest da se pevač razvodi od supruge Samire. Ona je tada u javnost izašla za žestokim optužbama na račun, tada još uvek zakonitog, supruga.

- Nisam mogla da verujem da 15 godina ima ljubavnicu. Nisam verovala zato što sam stvarno volela tog čoveka i nije mi išlo u glavu da je to tako. Čula sam da je Dženan dobio dete sa tom ženom sa kojom živi, ali videla nisam. Dakle, to jeste došlo do mene, ali ne mogu da tvrdim da je sigurno tačno - rekla je ona tada i dodala da je imovina problem.

