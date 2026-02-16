SLAVLJE U DOMU BIVŠE ŽENE DŽENANA LONČAREVIĆA! Samira proslavila rođendan: Umesto velike torte - dva kolača i vatromet
Samira Lončarević, bivša žena Dženana Lončarevića, nakon razvoda od pevača živi punim plućima. Samira je sad proslavila rođendan, a tim povodom se oglasila na svom Instagram profilu.
Na mrežama je veoma aktivna i često objavljuje dešavanja iz privatnog života, pa je tako sada pokazala kako je proslavila rođendan. Umesto raskošne torte, poslužena su joj dva kolača u obliku srca na kojima je postavila jedan mali vatromet, a čestitke su se nizale.
"15 godina ima ljubavnicu"
Dženan i Samira imaju dvojicu sinova, a sve je iznenadila vest da se pevač razvodi od supruge Samire. Ona je tada u javnost izašla za žestokim optužbama na račun, tada još uvek zakonitog, supruga.
- Nisam mogla da verujem da 15 godina ima ljubavnicu. Nisam verovala zato što sam stvarno volela tog čoveka i nije mi išlo u glavu da je to tako. Čula sam da je Dženan dobio dete sa tom ženom sa kojom živi, ali videla nisam. Dakle, to jeste došlo do mene, ali ne mogu da tvrdim da je sigurno tačno - rekla je ona tada i dodala da je imovina problem.
- Najveći problem je imovina, doživela sam da posle 25 godina braka hoće da me izbaci iz kuće. Ja bih odmah potpisala zahtev za razvod braka, odmah, ali je problem imovina, zato što je sve što je kupovao stavljao na ime njegove majke. Sad je kupio stan u Beogradu na ime te žene, na njeno ime je stavio da ja ne bih mogla ništa da dobijem. U tome je problem - dodala je ona tada za medije.