Voditeljka Lea Kiš uskoro bi trebalo da postane baka budući da je njena ćerka Sara Sara Mia Jokić u drugom stanju.

Lea Kiš više od 30 godina u skladnom je braku sa kolegom Momčilom Jokićem sa kojim je dobila ćerku. Momčilo, koji je po profesiji sportski novinar, književnik i danas profesor na privatnom fakultetu u Beogradu, važi za pravog intelektualca.

Njihov susret bio je sudbinski. Naime, Lea i Momčilo upoznali su se u liftu, u zgradi "Politike", a venčali su se nakon samo nedelju dana poznanstva.

- Muž me je pre svega osvojio inteligencijom, on je jedan analitičan i obrazovan čovek. Kad smo se upoznali, na prvi pogled mi se dopao fizički, jer je izuzetno zgodan muškarac, sa manirima, duhovit i drugačiji od mnogih koje sam sretala - rekla je jednom prilikom Lea za "Hello".

- S vremenom sam ga upoznala i na drugi način, kao čoveka posvećenog brojnim interesovanjima, kao produhovljenog intelektualca koji zna da stvar postavi na svoje mesto. Kad razmišljam da li mi kod njega nešto smeta, mogu samo da se našalim, jer je to retka osobina za muškarce sa našeg podneblja. Naime, previše je pedantan, kao svaka Devica u horoskopu. Mada, rekla bih da je to pre vrlina, nego mana.

Sara se tajno udala za pilota

Podsetimo, ćerka voditeljke Lee Kiš tajno se udala za pilota, a tek je kasnije objavila na društvenim mrežama slike sa glamuroznog venčanja.