- Ninina operacija, ona je to jako priželjkivala, istraživala, ali sada kada sam videla da je nešto na lepom nivou. Imala je užasnu devijaciju, nije mogla da diše, pa ima i taj estetski momenat, tako da je prezadovoljna. Ja sam tu da podržim! Kad sam ja bila klinka, sećam se da su muškarci i devojčice, nije bio tada nos, ali su tada odjednom otišli da operišu uši. Zašto bi neko hodao klempav i nesrećan?! Ista je priča sa svim estetskim operacijama, a sve dokle god je u meri. Najmanje je što mogu da uradim je da podržim i budem uz nju tamo, a drugo je da ne podržim, pa da ona ode sama, odrasla je osoba. Mi smo o tome pričali odavno, govorili smo da treba da se završi formiranje. I nos raste do neke godine, otiče zbog hormona...Tako da, ja sam uvek za to da se to u skladu sa godinama odradi dobro.