Pevačica Anabela Atijas govorila je o operaciji nosa ćerke Nine Đogani. Ona kaže da je Nina tu operaciju jako priželjkivala.

Anabela je osim toga otkrila da je Nina imala užasnu devijaciju i nije mogla da diše:

- Ninina operacija, ona je to jako priželjkivala, istraživala, ali sada kada sam videla da je nešto na lepom nivou. Imala je užasnu devijaciju, nije mogla da diše, pa ima i taj estetski momenat, tako da je prezadovoljna. Ja sam tu da podržim! Kad sam ja bila klinka, sećam se da su muškarci i devojčice, nije bio tada nos, ali su tada odjednom otišli da operišu uši. Zašto bi neko hodao klempav i nesrećan?! Ista je priča sa svim estetskim operacijama, a sve dokle god je u meri. Najmanje je što mogu da uradim je da podržim i budem uz nju tamo, a drugo je da ne podržim, pa da ona ode sama, odrasla je osoba. Mi smo o tome pričali odavno, govorili smo da treba da se završi formiranje. I nos raste do neke godine, otiče zbog hormona...Tako da, ja sam uvek za to da se to u skladu sa godinama odradi dobro.

Anabela sa mužem Andrejom Atijasom Foto: Nemanja Nikolić

Nina pokazala kako izgleda nakon operacije nosa


Sada je konačno došao trenutak da Nina skine zavoje, a emocije nije krila. 

Nina Đogani druga osoba
Foto: Printscreen

"Tako sam srećna" - napisala je kratko, ali dovoljno da se vidi koliko je zadovoljna rezultatom, a mnogi su komentarisali da ne liči na sebe.

Nina Đogani operisala nos Foto: Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram, Nemanja Nikolić

kurir.rs/Blic

