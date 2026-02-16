Slušaj vest

Političar Čeda Jovanović trenutno živi sa svojim dugogodišnjim prijateljem Acom Kosom u stanu na Novom Beogradu. Čedomir Jovanović se razveo od supruge Jelene, sa kojom je proveo veliki deo života i dobio četvoro dece, a uz njega je sve vreme upravo Aca Kos.

Aca Kos iznenadio je sada pratioce kada je na Instagramu podelio fotografiju iz prošlosti na kojoj pozira sa Jelenom, bivšom suprugom Čede, i folk zvezdom Draganom Mirković.

Aca Kos
Aca Kos Foto: Printscreen/Instagram

Fotografija je osvanula nakon što je Aci stiglo pitanje putem društvenih mreža: "Da li slušate Draganu Mirković?" On je kao odgovor objavio zajedničku uspomenu uz kratak komentar: "Svi volimo Gagu".


Na slici se vidi kako njih troje zagrljeni poziraju, a Jelena je bila u sredini. Za tu priliku bila je skockana do bola – nosila je usku korset haljinu koja je isticala figuru, stavila upečatljiv crveni karmin i bogatu ogrlicu.

Domaća javnost mesecima unazad bruji o odnosu političara Čedomira Jovanovića i njegovog prijatelja Aleksandra Kosa, sa kojim zajedno živi, a sada prvi put zajedno gostuju u emisiji Ognjena Amidžića na Pinku Foto: Pink

Objava je izazvala brojne reakcije, a mnogi su primetili koliko su svi izgledali raspoloženo i blisko.

Ne propustiteStarsGODINAMA JE MILJENIK ŽENA, A NAKON RAZVODA ŽIVI SA MUŠKARCEM: Za Čedu Jovanovića godine su samo broj, a ovako je izgledao kao student (FOTO)
688409-haurejeaminataejmiboristadiccedajovanovicparovi-edit.jpg
StarsČEDA JOVANOVIĆ I ACA ŽELE LEGALIZACIJU GEJ BRAKOVA! Javno progovorili i otkrili svoj stav o istopolnim zajednicama - Kod kuće biju ženu, a na poslu šofera...
Čeda Jovanović i Aca Kos u Amidžiju
StarsALEKSANDAR KOS IZNERVIRAO ČEDU: Političar je uradio ono što niko nije očekivao od njega - Izađi napolje!
Aleksandar Kos Čeda Jovanović
Stars"UHAPSIO BIH OCA I MAJKU, A NE NJU" Čeda Jovanović progovorio o Cecinom hapšenju - Svako je na svoj način platio cenu
ceda.jpg