Slušaj vest

Političar Čeda Jovanović trenutno živi sa svojim dugogodišnjim prijateljem Acom Kosom u stanu na Novom Beogradu. Čedomir Jovanović se razveo od supruge Jelene, sa kojom je proveo veliki deo života i dobio četvoro dece, a uz njega je sve vreme upravo Aca Kos.

Aca Kos iznenadio je sada pratioce kada je na Instagramu podelio fotografiju iz prošlosti na kojoj pozira sa Jelenom, bivšom suprugom Čede, i folk zvezdom Draganom Mirković.

Aca Kos Foto: Printscreen/Instagram

Fotografija je osvanula nakon što je Aci stiglo pitanje putem društvenih mreža: "Da li slušate Draganu Mirković?" On je kao odgovor objavio zajedničku uspomenu uz kratak komentar: "Svi volimo Gagu".



Na slici se vidi kako njih troje zagrljeni poziraju, a Jelena je bila u sredini. Za tu priliku bila je skockana do bola – nosila je usku korset haljinu koja je isticala figuru, stavila upečatljiv crveni karmin i bogatu ogrlicu.

1/5 Vidi galeriju Domaća javnost mesecima unazad bruji o odnosu političara Čedomira Jovanovića i njegovog prijatelja Aleksandra Kosa, sa kojim zajedno živi, a sada prvi put zajedno gostuju u emisiji Ognjena Amidžića na Pinku Foto: Pink