Automobil marke "mercedes G brabus 800 4x4²", u vlasništvu influensera Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase, zapaljen je prošle noći, a Ilić je i sam objavio video auta u plamenu.

Za sada se ne zna tačan razlog zašto je došlo do toga, ali je Ilić u objavi na društvenim mrežama aludirao da "nije hteo da plati reket".

Bogdan je na svom Instagramu objavio i video kako mu gori automobil. 

"RIP barbus 2023-2026", napisao je uz video. 

Inače, automobil Bake Praseta je procenjen na oko 500.000 evra.

Zapaljen automobil Baka Praseta Izvor: instagram/bakaprase

kurir.rs

