Od skupozene mašine nije ostalo ništa
Stars
OVAKO IZGLEDA SPALJENI MERCEDES BAKE PRASETA: Od automobila koji košta 500.000 € nije ostalo ništa (FOTO)
Slušaj vest
Bogdanu Iliću, poznatijem kao Baka Prase, rano jutros je zapaljen automobil. Influenser je video kako mu mercedes od 500.000 evra gori objavio i na svom Instagram nalogu. Sudeći po snimcima, skupa mašina je potpuno izgorela.
Bogdan je sad objavio i kao izgleda mercedes. Šteta je po svemu sudeći 100 posto i od njega nije ostalo ništa.
Bogdan Ilić Foto: Printscreen/Instagram
Automobil marke "mercedes G brabus 800 4x4²" zapaljen je noćas oko 3.30 časova, potvrđeno je za medije.
Za sada se ne zna tačan razlog zašto je došlo do toga.
Zapaljen automobil Bake Praseta Foto: screenshot IG/euronews_serbia
Vidi galeriju
Bogdan je na svom Instagram storiju objavio video kako mu gori automobil.
Reaguj
Komentariši