Bogdanu Iliću, poznatijem kao Baka Prase, rano jutros je zapaljen automobil. Influenser je video kako mu mercedes od 500.000 evra gori objavio i na svom Instagram nalogu. Sudeći po snimcima, skupa mašina je potpuno izgorela.

Bogdan je sad objavio i kao izgleda mercedes. Šteta je po svemu sudeći 100 posto i od njega nije ostalo ništa.

Automobil marke "mercedes G brabus 800 4x4²" zapaljen je noćas oko 3.30 časova, potvrđeno je za medije.

Za sada se ne zna tačan razlog zašto je došlo do toga.

Bogdan je na svom Instagram storiju objavio video kako mu gori automobil.