Mina Kostić ne krije koliko je srećna zbog ljubavi sa Kasperom koji se trenutno nalazi u Americi.

Mane Ćuruvija pri odlasku iz Srbije obećao je da će se vratiti što pre, a da će mu pevačica neizmerno nedostajati.

Dirljive reči uputila vereniku

Kako je Mina pričala svaki dan su u kontaktu i na video pozivima, a ovoga puta mu je posvetila i dirljive reči na društvenim mrežama.

Foto: Instagram

- Ti si moj mir u svetu koji je često preglasan. Ne volim te zbog onoga što jesi, već zbog toga kakva ja postajem pored tebe. Smirenija, hrabrija, svoja... Volim te - napisala je Mina na Instagramu.

Iako nije poznato kada se Ćuruvija vraća, pevačica se ne libi javno da pokaže koliko joj verenik nedostaje.

Sve joj krenulo nakon veridbe

Mina Kostić, nakon što je njen verenik Mane Ćuruvija Kasper postao njen menadžer, počela je svakodnevno da nastupa i radi punom parom.

Mina Kostić ponovo je dospela u centar pažnje javnosti nakon što je imala spektakularnu veridbu sa Kasperom, a kako stvari stoje, ljubav joj je donela i poslovni procvat.

1/6 Vidi galeriju Mina Kostić Foto: Instagram

Od trenutka kada je postalo poznato da će njen verenik Mane Ćuruvija preuzeti ulogu menadžera i pomoći joj u daljem razvoju karijere, Minini poslovni angažmani počeli su naglo da rastu. Kako tvrdi izvor blizak pevačici, situacija na terenu se potpuno promenila.

"Razmišljala sam da se zamonašim"

Podsetimo, pevačica je nedavno otvoreno govorila o teškim trenucima kada je htela i da se zamonaši.

- Mada sam rešila da više nemam šanse i da neću da se upuštam u veze sa muškarcima, razmišljala sam čak i da se zamonašim. Bila sam jako razočarana - govorila je Mina i dodala:

1/5 Vidi galeriju Mina Kostić danas Foto: Printscreen/Premijera, Damir Dervišagić, Kurir Televizija

- Nisam ja tu kriva, oni su, nisu bili pravi. Išla sam u crkvu puno, obilazila manastire...jesam u jednom trenutku htela da ostavim pevanje i sve. Kad sam Anastasiji rekla "neće da peva mama"..."šta to pričaš?" Katastrofa, kada neko hoće da menja što vam Bog dao i vas, ono što ste vi to je strašno - priznala je pevačica.