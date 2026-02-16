Njegov "mercedes brabus" od 500.000 evra navodno je namerno zapaljena na parkingu ispred zgrade, a vatra je u sekundi progutala automobil
Stars
STRAVIČNA SCENA ISPRED ZGRADE BAKE PRASETA: Pogledajte kako vatrogasci gase zapaljen automobil Bogdana Ilića! Horor prizor (VIDEO)
Slušaj vest
Prava drama odvila se u ranim jutarnjim časovima kada je luksuzni automobil najpoznatijeg jutjubera Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase, pretvoren u pepeo!
Njegov "mercedes brabus" od 500.000 evra navodno je namerno zapaljena na parkingu ispred zgrade, a vatra je u sekundi progutala automobil. Čim je buknuo požar, alarmirane su sve nadležne službe koje su brzo stigle na lice mesta, ali je za skupocenu mašinu bilo kasno. Prizor je zastrašujući – od automobila je ostala samo ugljenisana školjka, a materijalna šteta je totalna.
Automobil marke "mercedes G brabus 800 4x4²" zapaljen je noćas oko 3.30 časova, potvrđeno je za medije.
Za sada se ne zna tačan razlog zašto je došlo do toga.
Zapaljen automobil Bake Praseta Foto: screenshot IG/euronews_serbia
Vidi galeriju
Reaguj
Komentariši