Slušaj vest

Prava drama odvila se u ranim jutarnjim časovima kada je luksuzni automobil najpoznatijeg jutjubera Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase, pretvoren u pepeo!

Njegov "mercedes brabus" od 500.000 evra navodno je namerno zapaljena na parkingu ispred zgrade, a vatra je u sekundi progutala automobil. Čim je buknuo požar, alarmirane su sve nadležne službe koje su brzo stigle na lice mesta, ali je za skupocenu mašinu bilo kasno. Prizor je zastrašujući – od automobila je ostala samo ugljenisana školjka, a materijalna šteta je totalna.

Automobil marke "mercedes G brabus 800 4x4²" zapaljen je noćas oko 3.30 časova, potvrđeno je za medije.

Za sada se ne zna tačan razlog zašto je došlo do toga.

Zapaljen automobil Bake Praseta Foto: screenshot IG/euronews_serbia

Ne propustiteStarsOVAKO IZGLEDA SPALJENI MERCEDES BAKE PRASETA: Od automobila koji košta 500.000 € nije ostalo ništa (FOTO)
Baka Prase zapaljen automobil
StarsZAPALJEN AUTOMOBIL BAKE PRASETA: Mercedes u plamenu, Ilić s prozora gledao kako mu gori besna mašina 500.000 € (VIDEO)
Baka Prase
FudbalBAKA PRASE GLEDAO ČUDESAN PREOKRET VOŠE NA BRDU I UZEO MILIONE! Jutjuber objavio dobitan tiket i "zapalio" Instagram - pogledajte njegovu reakciju posle meča!
cukaricki-vojvodina-28756339.JPG
Stars"TREBA MI ZA HRANU 15.000 €" Kristijan se nudi Baki Prasetu - tražio 300.000 € za meč, sad drastično spustio tarifu
Baka Prase Kristijan Golubović