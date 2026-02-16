Slušaj vest

Automobil marke "mercedes G brabus 800 4x4²", u vlasništvu influensera Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase, zapaljen je rano jutros. Automobil od 500.000 evra je potpuno uništen u požaru, a prizori sa lica mesta svedoče o velikoj materijalnoj šteti.

Baka Prase se ubrzo nakon incidenta pojavio ispred zgrade i snimio šta je ostalo od automobila. Iako je situacija ozbiljna, odlučio je da sve prokomentariše u svom sarkastičnom tonu. 

- Oglas za auto, "brabus 800 4x4". Prvi vlasnik vozila baba do pijace. 2022. godište, malo da se ispolira i kao nov. U voznom stanju, enterijer custom rađen, eto, zainteresovani dm - rekao je Baka.

Zapaljen automobil Bake Praseta Foto: screenshot IG/euronews_serbia

Snimak je podelio na društvenoj mreži Tiktok. Na snimcima se jasno vidi da je vozilo pretrpelo ogromnu štetu – stakla su popucala, unutrašnjost je potpuno izgorela, sedišta nagorela, a karoserija deformisana usled visoke temperature.

Zapaljen automobil Baka Praseta Izvor: instagram/bakaprase

