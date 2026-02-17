Slušaj vest

Bogdanu Iliću, poznatijem kao Baka Prase, rano jutros je zapaljen automobil. Poznati jutjube i influenser je objavio na svom Instagram nalogu snimak kako mu mercedes od 500.000 evra gori. Sudeći po snimcima, skupa mašina je potpuno izgorela.

Zapaljen automobil Bake Praseta

Baka Prase je bio među prvima u Srbiji koji su Jutjub pretvorili u veliki lični biznis i masovni fenomen, i značajno je uticao na razvoj influenserske scene na Balkanu. Njegov otac je bio pravoslavni sveštenik, što je često pominjano u javnosti zbog kontrasta sa njegovim imidžom.

Zapaljen automobil Baka Praseta

Često je bio u centru medijskih sukoba, javnih svađa i skandala.

Brojni skandali prate Bogdana Ilića tokom njegove višegodišnje influenserske karijere, a ovo su samo neki od njih.

Učesnica rijalitija na Pinku Paula Hublin ispričala je pred kamerama kako je pretrpela uvrede i poniženja koje joj je uputio jutjuber Baka Prase, i to, kako kaže, samo zato što nije želela da ima se*sualne odnose sa njim. Paula je u Zadruzi priznala da se ljubila sa Bakom Prasetom, nakon čega je, kako je istakla, poznati jutjuber bio izričito neprijatan prema njoj, te ju je i vređao.

Paula Hublin nekad i sad

Sličan scenario se desio 2020. godine, kada je jedna devojka objavila njegove eksplicitne prepiske sa dvema maloletnicama, u kojima ih je jutjuber navodno se*sualno ucenjivao. Bogdana su takođe 2020. godine optužili i za pedofiliju, zbog koje su mu bila otkazana i brojna sponzorstva.

Baka Prase snimio je video u kojem je javno priznao da je slao te poruke, i da su ti skrinšotovi koji su se pojavili stvarni. I kao da cela priča već nije dovoljno skandalozna, jutjuber se tom prilikom obratio i devojci koja je obelodanila prepisku, nazvavši je "pre svega jednom ružnom, glupom narkomankom koja treba da očupa obrve.“

Jutjuber je svim silama trudio da se "opere“ od ovog skandala, tvrdeći da su maloletnice zapravo njega iskoristile, a ne on njih.

"Tehnički, maloletnice su mene iskoristile“, napisao je Baka Prase na svom Tviteru.

U septembru 2020. godine, podignuta je krivična prijava protiv Bograna Ilića, nakon koje se jutjuber kratko povukao iz javnosti. Baka je u više navrata javno, i to godinama u toku svojim lajvova, komentarisao izgled pojedinih devojaka, vređao ih i omalovažavao, dok se glasno smejao zajedno sa svojim prijateljima.

Skandalozne izjave

Tokom 2019. godine jutjuber je šaleći se da je njegova tadašnja devojka u drugom stanju, napisao na Instagramu: "Devojka mi je trudna, šta će biti: dečak ili abortus?“. Bogdan je svojevremeno objavio i video u kojem "objašnjava kako se konzumiraju narkotici".

Iako je u pitanju šala, video u kojem "šmrče" beli prah, koji mu potom, tokom celog snimka stoji namazan na nosu, podigao je mnogo prašine.

Baka Prase

"Ja sam Bogdan Ilić i ja šmrčem kokain. Počeo sam da šmrčem od stresa koji mi je proizvela cela ova situacija", rekao je Baka u klipu, a potom dodao i da "pored koksa ponekad povuče i liniju spida".

Napad na Kiki Nikolić

Javnost je zanemela 2021. godine kada je odjeknula vest da se srpska jutjuberka Kristina Kika Đukić, ubila. Kristina je došla u žižu javnosti 2019. godine, kada je bila u sukobu sa kolegom Bogdanom Ilićem, poznatijim kao Baka Prase.

Bakina i Kikina drama stigla je čak i do Jutarnjeg programa, pa su gledaoci imali prilike da uživo gledaju raspravu koja je probila granice Jutjuba i preselila se na male ekrane.

Skandalozne reči upućivao je Baka tada na račun Nikolićeve, dok je ona prolazila kroz linč od strane njegovih fanova.

Vređao i Dinu Terzin

Poslednji u nizu skandala je skandalozno vređanje na račun Tiktokerke Dine Terzin, koju je omalovažavao zbog njene kilaže, o čemu je i ona sama progovorila javno.

Podsetimo, Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, važi za najpoznatijeg srpskog jutjubera već godinama unazad, a malo ko zna da je njegov otac Nenad Ilić takođe poznat javnosti i to još od 1980. godine. Nenad je srpski režiser, scenarista, književnik, sveštenik Srpske pravoslavne crkve, starešina Crkve Svetog Nikolaja u Amsterdamu i docent na Fakultetu savremenih umetnosti. Autor je više televizijskih serijskih i filmskih scenarija, a njegova najpoznatija dela su dokumentarni filmovi o Nikolaju Velimiroviću i Justinu Popoviću.

Zapaljen mercedes Bake Praseta

Kako je njegov Jutjub kanal „nestao“

U februaru 2025. godine Jutjub je obrisao sve njegove kanale, uključujući glavni, i on je to potvrdio preko Instagram poruka. Jutjub navodno nije dao specifičan, javan razlog, ali mediji i komentari ukazuju da je to došlo nakon dugog niza polemika i optužbi protiv njega, uključujući kritike da njegov sadržaj i ponašanje krše pravila platforme (neprimeren sadržaj, kontoverze...).

Baka Prase je kasnije rekao da mu je zabranjeno da ikada više pravi novi kanal ili da se pojavi u video-sadržaju na Jutjubu.

Koliko je Baka Prase zarađivao

Nije javno objavljena tačna potvrđena cifra iz Jutjuva, ali postoje procene i izjave. Prema nezvaničnim procenama, mesečno od samih Jutjuba pregleda je zarađivao oko 13.500 € (što bi godišnje bilo preko 160 000 evra samo od pregleda), uz dodatne prihode od sponzorstava i reklama koji su mogli da ga dovedu čak do preko 100.000 evra mesečno ukupno.

U jednoj od svojih objava on je govorio da je došao do približno 250.000 – 300.000 evra mesečno ako se računaju sve promocije i poslovi uz Jutjubu.

Neki nezvanični sajtovi procenjuju njegovo sveukupno bogatstvo na oko 1.4 – 6 miliona evra.

