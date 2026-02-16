ELENA KARAMAN PRE SVIH PLASTIČNIH OPERACIJA: Želela da liči na Anđelinu Džoli, pa pomoć potražila kod estetskog hirurga (FOTO)
Otkako se pojavila na javnoj sceni, Elena Karaman Karić privlačila je pažnju kako zbog njenog ljubavnog života tako i zbog fizičkog izgleda.
O njenim promenama na licu i telu izveštavali su mediji, a i dan danas se jednakim intenzitetom prati sve šta joj se dešava u životu.
Od privlačne plavuše do fatalne crnke
Ona se kao tinejdžerka oprobala u manekenstvu i fotografisala se za naslovne strane brojnih jugoslovenskih časopisa te se ne može sakriti njen prirodan izgled.
Od privlačne plavuše do fatalne crnke, menjala je boju kose delom i podležući trenutnim trendovima.
Jedno vreme se spekulisalo da svojim izgledom želi da podseća na Anđelinu Džoli, pa je nosila zelena sočiva, a na spisku nagađanja šta je sve Elena uradila na sebi jesu estetska korekcija grudi, nosa i usana.
Uprkos svemu tome, ona je za sebe uvek više volela da kaže da je svojim sinovima „mama za poneti“ pre nego seks-bomba.
Elena danas
Elena se poslednjih godina potpuno vratila sebi, prirodi i odlučila da se odrekne luksuza i materijalnih stvari. S tim u vezi, počeo je da joj smeta i njen fizički izgled, kao i sve operacije koje je radila na sebi.
Dizajnerka nameštaja vodi specifičan način života, zbog kojeg je potpuno okrenuta duhovnim vrednostima.