Ljiljana Stanišić, novinarka i voditeljka Kurir televizije svojevremeno je govorila o anegdotama koje su joj se događale tokom njene dugogodišnje karijere u medijima.

Stanišićka je u emisiji "Nije sve tako crno" otkrila kako je uspela da uhvati Anu Ivanović i Bastijana Švajnštajgera u vreme dok su krili svoju ljubav.

Kako je ostvarila nemoguće

Kako bi donela istinitu, kvalitetnu i jaku priču, više puta se nalazila i nepredvidivim i neprijatnim situacijama, a sada je otkrila kako je jednom prilikom uspela da uđe u restoran da bi uslikala najpoznatiju domaću teniserku sa partnerom.

- Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger su u jednom beogradskom restoranu proslavili njen rođendan. To je bilo 8.11.2014. godine. Pre toga sam dobila informaciju da svetski poznati fudbaler stiže u Srbiju kod Ane i naravno usledio je zadatak. Na prozorima lokala bile su navučene crne zavese kako paparaci ne bi uslikali dok sa prijateljima slave divan dan. Sve je bilo zatvoreno i nemoguće je bilo ući. Nisam gubila vreme, već sam pokušala da uđem. Na vratima je stajala hostesa. Rekla sam da imam rezervaciju, ali da mi je glupo da spominjem ime: "Ja sam njegova, znate šta...", na šta je hostesa spomenula da zna ko je i pustila me da uđem - govorila je Ljilja i nastavila:

- Dobila sam sto dijagonalno od Ane i Bastijana. Uslikala sam apsolutno sve. To su one čuvene fotografije koje su čak i u Bildu završile. Poručila sam i hranu, a nekoliko trenutaka kasnije pojavio se meni nepoznati gospodin koji je shvatio da ga ne čeka dama koja treba, već ja. Sređen, namirisan, gleda on mene, gledam ja njega. Bilo je jako nezgodno, rekla sam mu: "Ja ne čekam vas, mora da sam pogrešila restoran". Gledala sam što pre da nestanem da ne shvate da sam novinar i da sam slikala njih dvoje.

Papreni razvod

Krah ljubavi Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera bio je jedna od glavnih tema 2025. godine.

Ana i Švajni će se razvesti posle devet godina braka, a kako mediji u Nemačkoj pišu, Bastijan će bivšoj ljubavi morati da plaća ozbiljan novac na račun alimentacije.

Sud je navodno ekspresno doneo odluku, pa Bastijan po detetu mora da plaća 15.000 evra mesečno, što je više od pola miliona evra godišnje, tačnije 540.000 evra.

- Bastijan Švajnštajger posle razvoda mora da plaća luksuzni način života svoje drage na Majorci. Bivši sportski par živi u luksuzu, a koliko je novca potrebno za njihove sinove postalo je jasno na sudskom postupku na Majorci posle njihovog razvoda.

Sudija je odredio mesečnu alimentaciju na 15.000 evra po detetu, više od pola miliona godišnje. To je otprilike devet prosečnih bruto godišnjih plata za stalno zaposlene u Nemačkoj - pisao je portal Bunte.

Prvo oglašavanje posle razvoda

U svojoj novogodišnjoj čestitki na Instagramu, Ana je, kako mnogi smatraju, prvi put rekla sve i to između redova. Emotivnom porukom otkrila je koliko je prethodna godina bila teška, ali i koliko ju je promenila.

"2025. godina... hvala ti što si bila i najteža i najlepša učiteljica koju sam mogla da poželim…" - napisala je Ana, jasno stavljajući do znanja da iza osmeha koji često viđamo stoji godina puna izazova, bola i ličnog rasta.

"Hvala ti na lekcijama, izazovima i što si mi pokazala gde bi još trebalo da rastem. Ulazim u 2026. s mirom u srcu i toliko uzbuđenja zbog onoga što sledi."