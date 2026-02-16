Slušaj vest

Skupoceni automobil "brabus" jutjubera Bogdana Ilića, koji je poznatiji kao Baka Prase, zapaljen je noćas u Bulevaru Vudroa Vilsona, a prvi rezultati istrage ukazuju na to da je požar podmetnut.

Sumnja se da je automobil poliven zapaljivom materijom, a potom zapaljen. Prijava požara pristigla je oko 3.38 sati, a požar je u roku od pet minuta ugašen. Na lice mesta izašlo je jedno vatrogasno vozilo sa pet vatrogasaca.

Nadležni organi obaviće razgovor sa Ilićem, a nadležno tužilaštvo naložilo je da se prikupe svi dokazi, saslušaju jutjuber i svedoci, kao i da se prikupe snimci sa okolnih nadzornih kamera.

Komšije zabrinute

Prema rečima komšija, incident ih nije iznenadio.

– Šta da kažemo, nije neočekivano. Ovo je posledica takvog načina života. Neprijatno je i za njega, ali i za nas koji ovde živimo. Ružno i neprimereno – navodi jedan od stanara za Kurir.

Pojedini stanari ističu i da je vozilo bilo parkirano na mestu predviđenom za osobe sa invaliditetom, što je, kako kažu, dodatno izazvalo negodovanje u komšiluku.