Dragica Zlatić jedna je od retkih javnih ličnosti koja ume i voli da se dohvati metle, sekire i raznih kućnih poslova.

Iako je prava domaćica i ništa joj nije strano, Dragica je i dalje sama, a partnera ni na vidiku.

Grudi i usta su bitnija od šerpe

Zlatićeva je nedavno govorila o pravim merama vrednosti i priznala šta želi od muškarca.

- Kada odem u Čačak odmah se dohvatim metle i motike, kosim travu, cepam drva, ložim vatru - govorila je nedavno i priznala da se odlično snalazi u kuhinji:

- Kao što vidite iz priloženog, ja kuvam i kuvam i ništa, tako da žene, to nije istina. Mislim da je danas pravilo da što veća usta i grudi bolje "pale" od šerpe - izjavila je pevačica za Ekskluziv.

"Tražim nekoga s kim mogu da slavim slavu"

Dragica je i iskreno otkrila šta treba da poseduje jedan muškarac koji bi joj bio idealan partner.

- Ja samo tražim nekoga s kim mogu da slavim slavu, mislim da sam sa tim sve rekla - rekla je za Ekskluziv.

Stidela se života na selu

Dragica Zlatić nedavno je govorila i o svojim skromnim počecima, kao i životu na selu. U jednom trenutku svog života, Dragica se stidela seoskog života, posebno kada je trebalo da obavlja poslove poput čuvanja koza.

U ovoj kući je odrasla:

- Ja peti-šesti razred, blam te da živiš, a kamoli da te vidi neko sa kozom. Šetam kozu i vidim drugare iz škole, krenuli na kupanje i da me ne bi videli i zezali, ja vidim neke koprive i legnem dok nisu prošli - ispričala je Dragica koja je od ovog skrivanja dobila plikove i lečila se čak dve nedelje.

- Sada bih uzela pet koza i dovela ovde u studio, jer znam da to nije sramota, ali kad si mali te stvari ne razumeš.

U pidžami ide u prodavnicu

Dok mnoge koleginice sa estrade imaju problem da se slikaju bez šminke, Dragica na društvenim mrežama pokazuje sva svoja izdanja.

Zlatićeva je nedavno otišla i korak dalje, te je izašla iz kuće ni manje ni više nego u pidžami.

Pevačica je objavila sliku iz automobila gde se jasno vidi da na sebi ima plišani komad odeće za spavanje, ali su sve boje u tonu.

