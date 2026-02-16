Slušaj vest

U naselju u kojem živi poznati influenser Bogdan Ilić, javnosti poznatiji kao Baka Prase, tokom noći zapaljen je njegov automobil. Prema nezvaničnim informacijama sa terena, sumnja se da je u pitanju opomena upućena influenseru.

Na lice mesta izašlo je oko deset pripadnika policije u civilu koji trenutno ispituju sve okolnosti incidenta. U toku je prikupljanje dokaza, a nadležni organi uzimaju snimke sa sigurnosnih kamera sa okolnih zgrada kako bi se utvrdio identitet počinioca i rasvetlile sve činjenice.

Celi komšiluk je veoma uznemiren zbog incidenta i neprespavane noći, a influenser je, sudeći po svojim objavama, situaciju shvatio kao šalu.

Naime, uz snimak zapaljenog mercedesa napisao je komentar: "Zapalili Brabusa jer nisam hteo da platim reket".

Komšije u strahu

Podsetimo, Kurir je bio na licu mesta i razgovarao sa komšijama Bake Praseta.

Prema rečima komšija, incident ih nije iznenadio.

– Šta da kažemo, nije neočekivano. Ovo je posledica takvog načina života. Neprijatno je i za njega, ali i za nas koji ovde živimo. Ružno i neprimereno – navodi jedan od stanara.

1/7 Vidi galeriju Zapaljen mercedes Bake Praseta Foto: Kurir/Ljilja Stanišić

Pojedini stanari ističu i da je vozilo bilo parkirano na mestu predviđenom za osobe sa invaliditetom, što je, kako kažu, dodatno izazvalo negodovanje u komšiluku.

Baka Prase sam objavio snimak požara

Podsetimo, Baka Prase prvo je objavio snimak požara.

- R.I.P. Brabus, 2023 -2026, stoji u njegovoj objavi. Za sada se ne zna tačan razlog zašto je došlo do toga.

Uzrok požara za sada nije poznat.

Dao ga na oglas



Baka Prase se ubrzo nakon incidenta pojavio ispred zgrade i snimio šta je ostalo od automobila. Iako je situacija ozbiljna, odlučio je da sve prokomentariše u svom sarkastičnom tonu.