EVO GDE SE NALAZI DEVOJKA BAKE PRASETA: Dok mu je goreo mercedes od 500.000 €, Milena bila s njom u društvu (FOTO)
U naselju u kojem živi poznati influenser Bogdan Ilić, javnosti poznatiji kao Baka Prase, tokom noći zapaljen je njegov automobil. Prema nezvaničnim informacijama sa terena, sumnja se da je u pitanju opomena upućena influenseru.
Dok se u Beograd u na vodi odigravala prava drama, njegova devojka Milena Stamenković nalazila se hiljadama kilometara daleko. Milena je, naime, na odmoru u Brazilu odakle se redovno oglašava na svom Instagram profilu.
Ona je na ovaj egzotični put otišla sa majkom, a kako je Bogdan ranije otkrio, cilj putovanja bio je odmor i beg od gradske gužve.
Milena je na Instagram storiju objavila fotografiju iz kafića na kojoj je napisala svojim pratiocima da joj postavljaju pitanja.
Komšije uznemirene
Podsetimo, prema rečima komšija s kojima je novinar Kurira razgovara, incident ih nije iznenadio.
- Šta da kažemo, nije neočekivano. Ovo je posledica takvog načina života. Neprijatno je i za njega, ali i za nas koji ovde živimo. Ružno i neprimereno - navodi jedan od stanara.
Pojedini stanari ističu i da je vozilo bilo parkirano na mestu predviđenom za osobe sa invaliditetom, što je, kako kažu, dodatno izazvalo negodovanje u komšiluku.
Istraga je u toku, a više informacija očekuje se nakon zvaničnog saopštenja policije.
Baka Prase sam objavio snimak požara
Podsetimo, Baka Prase prvo je objavio snimak požara.
- R.I.P. Brabus, 2023 -2026, stoji u njegovoj objavi. Za sada se ne zna tačan razlog zašto je došlo do toga.
Uzrok požara za sada nije poznat.
Dao ga na oglas
Baka Prase se ubrzo nakon incidenta pojavio ispred zgrade i snimio šta je ostalo od automobila. Iako je situacija ozbiljna, odlučio je da sve prokomentariše u svom sarkastičnom tonu.
- Oglas za auto, "brabus 800 4x4". Prvi vlasnik vozila baba do pijace. 2022. godište, malo da se ispolira i kao nov. U voznom stanju, enterijer custom rađen, eto, zainteresovani dm - rekao je Baka.