Dok se u Beograd u na vodi odigravala prava drama, njegova devojka Milena Stamenković nalazila se hiljadama kilometara daleko. Milena je, naime, na odmoru u Brazilu odakle se redovno oglašava na svom Instagram profilu.

Ona je na ovaj egzotični put otišla sa majkom, a kako je Bogdan ranije otkrio, cilj putovanja bio je odmor i beg od gradske gužve.

Milena je na Instagram storiju objavila fotografiju iz kafića na kojoj je napisala svojim pratiocima da joj postavljaju pitanja.

Komšije uznemirene

Podsetimo, prema rečima komšija s kojima je novinar Kurira razgovara, incident ih nije iznenadio.

- Šta da kažemo, nije neočekivano. Ovo je posledica takvog načina života. Neprijatno je i za njega, ali i za nas koji ovde živimo. Ružno i neprimereno - navodi jedan od stanara.

Pojedini stanari ističu i da je vozilo bilo parkirano na mestu predviđenom za osobe sa invaliditetom, što je, kako kažu, dodatno izazvalo negodovanje u komšiluku.

Istraga je u toku, a više informacija očekuje se nakon zvaničnog saopštenja policije.

Baka Prase sam objavio snimak požara

Podsetimo, Baka Prase prvo je objavio snimak požara.

- R.I.P. Brabus, 2023 -2026, stoji u njegovoj objavi. Za sada se ne zna tačan razlog zašto je došlo do toga.

Dao ga na oglas

Baka Prase se ubrzo nakon incidenta pojavio ispred zgrade i snimio šta je ostalo od automobila. Iako je situacija ozbiljna, odlučio je da sve prokomentariše u svom sarkastičnom tonu.