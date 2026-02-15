Slušaj vest

Muzička zvezda Tea Tairović pred krcatom diskotekom u Berlinu priredila je svojoj publici spektakl za pamćenje.

Preko 1.000 ljudi pevalo je sa Teom uglas njene najveće hitove u noći ljubavi.

Nikad izazovnija

Tea je na binu izašla nikad izazovnija u odevnoj kombinaciji sa kristalima, a u prvom planu bile su njene zanosne obline.

Tea se svojoj publici zahvalila i putem Instagrama, a tom prilikom našalila se i osvrnula na svoju epohalnu izjavu o 14. februaru - Danu zaljubljenih, koja je svake godine u isto vreme najviralnija na društvenim mrežama.

- Kad je bio 14. Februar? Inače Berlin bili ste super i jedva čekam da vas vidim ponovo - poručila je pevačica putem Instagrama uz atraktivne fotografije.

Uskoro prva godišnjica

Inače, u aprilu se navršava godinu dana kako je u braku sa Ivanom. Intimno slavlje, skriveno od javnosti i potpisan papir nisu promenili ništa u njihovim životima.

- Osim što je za Ivana i mene to bio jedan od najlepših dana u našem životu koji smo slavili sa najbližim prijateljima i porodicom, moram da kažem da se ništa previše nije promenilo u našem odnosu. Mi smo i pre braka živeli zajedno i naš zajednički život je uveliko funkcionisao sjajno. Samo neka se tako nastavi i ja ću biti prezadovoljna - poručila je kroz osmeh Tea u nedavnom intervjuu.

